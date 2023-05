Lorsque la souffrance devient une véritable "maladie", complexe à prendre en charge, les traitements ne permettent pas toujours de la faire disparaître mais ils aident à mieux la gérer. Les techniques manuelles sont de précieux outils.

Mal de dos, migraines, fibromyalgie, manifestations neuropathiques du zona, du diabète ou d'un cancer... 3 Français sur 10 vivent avec des douleurs chroniques, c'est-à-dire qui sont présentes quotidiennement depuis plus de six mois. Des sensations qui gâchent la vie de bon nombre d'entre eux, puisque près de la moitié déclare avoir une qualité de vie très altérée. "Chez ces patients, la douleur n'est plus un symptôme mais une maladie. Le système qui permet de la détecter et de la moduler est complètement perturbé. Pour la soulager, il est alors rare qu'un seul traitement suffise", explique le Dr Didier Bouhassira, responsable du centre antidouleur Ambroise Paré, à Boulogne-Billancourt. C'est pourquoi, en plus des médicaments, les médecins s'appuient de plus en plus sur des thérapies complémentaires.

L'exercice physique pour sécréter des endorphines

Lorsqu'on a mal en permanence, le réflexe naturel est de moins bouger, de limiter ses mouvements. "Or, c'est le contraire qu'il faut faire car une activité physique adaptée aide à lutter contre la douleur. Quelles que soient son origine et son intensité, il y a toujours un bénéfice à bouger", insiste le Pr Julien Nizard, chef du centre fédératif douleur du CHU de Nantes.

Ainsi, aujourd'hui, on sait qu'il ne faut pas attendre de ne plus avoir mal du tout pour commencer la rééducation après un traumatisme ou une intervention. Quand on a été opéré(e) d'une fracture du col du fémur, par exemple, la rééducation débute dès les jours qui suivent l'acte chirurgical. Selon les cas, il peut donc être nécessaire de faire appel à un kinésithérapeute en ville ou de s'adresser à un centre de rééducation. On peut débuter par des activités douces mais qui ont fait leurs preuves contre la douleur, comme le tai-chi, le qi gong ou le yoga. L'essentiel étant de bouger.

Quand ?

L'exercice physique est indiqué dans tous les cas parce qu'il permet de sécréter des endorphines. Il améliore également les troubles du sommeil, l'anxiété ou encore la dépression, qui peuvent être associés aux douleurs chroniques.

La neurostimulation pour inhiber le message douloureux

C'est une technique employée surtout par les centres de traitement de la douleur. Il s'agit de placer des électrodes sur la zone sensible et d'envoyer, via un petit boîtier portatif, une faible stimulation électrique lors de séances de 20 à 30 minutes, plusieurs fois par jour. "C'est comme si l'on frottait en permanence la zone douloureuse. Cela active de grosses fibres nerveuses qui vont inhiber le message de la douleur", explique le Pr Alain Serrie, chef du service de médecine de la douleur à l'hôpital Lariboisière (Paris) .

Lorsque la technique est efficace, elle peut déboucher sur l'implantation d'une électrode sur la moelle épinière, qui sera activée par un pacemaker. Un appareil destiné aux migraines, s'appliquant sur le front et d'usage simple, est aussi commercialisé.

Quand ?

La neurostimulation s'adresse aux douleurs neuropathiques d'origine périphérique, telles que celles liées au diabète, au zona, ou postopératoires...

L'hypnose pour s'extraire de ses sensations

De plus en plus utilisée pour prévenir des douleurs de courte durée, telles que celles liées à la chirurgie ou aux soins, l'hypnose peut aussi soulager des symptômes chroniques, même si l'effet est moins spectaculaire. "À condition toutefois d'être réceptif", précise le Pr Serrie. Comme l'effet ne dure pas, il est utile d'apprendre des techniques d'autohypnose que l'on pourra pratiquer seul(e) après quatre ou cinq séances avec un hypnothérapeute."Certains patients font d'ailleurs de l'hypnose sans le savoir en pratiquant leur hobby : ils n'ont plus mal pendant cette activité car leur attention est déviée", indique le médecin. La relaxation ou la sophrologie peuvent également aider.

Quand ?

Des études ont trouvé un bénéfice sur la fibromyalgie, l'algodystrophie (syndrome douloureux d'un pied ou d'une main) et les lombalgies.

La PCP thérapie pour des massages profonds

Cela consiste à exercer une "pression continue profonde" (PCP) autour de la zone douloureuse grâce à un dispositif médical, le MyoDK. L'appareil permet d'exercer des pressions importantes, bien supérieures à celles obtenues manuellement, donc d'effectuer des massages des muscles profonds. À la clé, la libération d'endorphines endogènes. La technique est utilisée par des ostéopathes, des médecins du sport, des rhumatologues et des kinés. Plus d'infos sur www.pcptherapy.com

Quand ?

En cas de pathologies mécaniques articulaires ou périarticulaires (lombalgies, dorsalgies, cervicalgies, tendinopathies) ou de fibromyalgies.

L'acupuncture pour ses effets modulateurs bénéfiques

Méthode millénaire, l'acupuncture est très employée dans la prise en charge des patients douloureux. Son principe général consiste à rétablir l'équilibre des énergies corporelles en intervenant au niveau de points spécifiques répartis sur le corps."De nombreux travaux de recherche ont confirmé que l'acupuncture a des effets sur notre système nerveux, en particulier sur les mécanismes de modulation de la douleur", affirme le Dr Bouhassira. Il faut compter au moins trois à cinq séances pour savoir si la technique soulage ou pas.

Quand ?

Elle peut être indiquée pour l'arthrose, la fibromyalgie, le syndrome de l'intestin irritable, les migraines, le mal de dos.

L'ostéopathie pour étirer muscles et tendons

Les manipulations des ostéopathes visent à étirer les muscles, les ligaments et les tendons situés autour des vertèbres et des articulations.

L'objectif est de leur redonner souplesse et harmonie. Mais attention, "seuls les médecins sont habilités à manipuler les cervicales et encore, avec les plus grandes précautions", rappelle le Pr Nizard. En cas de douleurs aiguës, une à trois séances suffisent généralement. Si ce n'est pas le cas, c'est que l'ostéopathie n'est pas la bonne solution. Pour des douleurs chroniques, les séances peuvent être renouvelées en fonction du soulagement apporté.

Quand ?

L'ostéopathie peut être efficace contre les lombalgies, les tendinites et les maux de tête.

La méditation pour éloigner la souffrance

"De nombreuses études de bon niveau ont montré l'intérêt de la méditation de pleine conscience", affirme le Pr Nizard. L'objectif est de modifier le rapport à la douleur, de la vivre autrement et non pas de l'occulter ou de s'en distraire. "De plus, la méditation permet de mieux gérer le stress. Or, près de la moitié des douloureux chroniques souffrent de troubles anxieux", précise le spécialiste. Pour méditer, il est possible de suivre un programme de huit semaines, en groupe et accompagné par un instructeur, ou de pratiquer seul chez soi avec des applications (Petit Bambou, par exemple).

Quand ?

Cette méthode sert pour tous les types de douleur.