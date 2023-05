En ballotage favorable, l'USM Alger affrontera mercredi les Ivoiriens de l'ASEC Mimosas au stade du 5 juillet (20h00), avec l'intention de valider son ticket pour la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), à l'occasion des demi-finales (retour) de l'épreuve.

Huit années après avoir atteint la finale de la Ligue des champions, perdue face aux Congolais du TP Mazembe, l'USMA s'apprête à disputer la seconde finale continentale de son histoire, et cela devrait passer par un succès face aux Abidjanais de l'ASEC Mimosas, accrochée à domicile lors de la première manche (0-0).

"L'USMA a besoin d’un titre continental, on croit dur comme fer en nos chances. Je ne suis pas un vendeur de rêves, mais croyez-moi, ce titre africain on le veut, il nous tient vraiment à cœur. On va se battre pour réaliser notre rêve. On doit rester serein pour y arriver", a affirmé l'entraîneur du vieux club algérois Abdelhak Benchikha.

Sur le plan de l'effectif, l'USMA devra se présenter au ''grand complet'', avec l'ensemble de ses joueurs. L'aili er gauche Abderrahmane Meziane, rétabli de sa blessure, a repris l'entraînement collectif, et sera d'un précieux apport pour la ligne offensive des "Rouge et Noir". Les Ivoiriens, qualifiés aux demi-finales aux dépens des Tunisiens de l'US Monastir (aller : 0-0, retour: 2-0), n'ont pas dit leur dernier mot.

Ayant dominés le match aller disputé au stade de la Paix de Bouaké, les coéquipiers de Karamoko Sankara tenteront de jouer leur va-tout jusqu'au bout, d'autant qu'ils n'auront rien à perdre mais tout à gagner. "Nous devons rester concentrés et mobilisés, car rien n'est encore acquis. Le résultat positif décroché chez eux est un score piège, chose qui doit nous pousser à tout faire pour gagner devant nos supporters et valider notre qualification pour la grande finale", a affirmé le milieu offensif Abdelkrim Zouari.

Contrairement à la première rencontre, marquée par une rude bataille tactique et une vigilance de part et d'autre, ce match retour s'annonce ouvert, puisque les deux protagonistes vont se découvrir et oser en attaque. Cette rencontre sera dirigée par l'arbitre Gabonais Pierre Ghislain Atcho, assisté de son compatriote Boris Ditsoga (1er assistant) et le Burkinabé Seydou Tiama (2e assistant), alors que le quatrième arbitre est le Malien Boubou Traoré. Dans l'autre demi-fin ale (retour), les Tanzaniens des Young Africans, avec leur net avantage décroché chez eux (2-0), se rendront en Afrique du Sud pour préserver leur précieux acquis face aux Marumo Gallants.