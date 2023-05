Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a reçu, lundi à Alger, le ministre portugais de l'Economie et de la Mer, M. Antonio Costa Silva, qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre.

La rencontre, tenue au Palais du Gouvernement, en présence du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a permis de "passer en revue l'état et les perspectives des relations bilatérales et les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment à la lumière des résultats de la 6e session du Groupe de travail économique mixte algéro-portugais, tenue à Alger les 14 et 15 mai 2023", précise le communiqué.

Les deux parties ont également abordé "les importantes échéances bilatérales que les deux pays préparent", soulignant leur "volonté commune de développer la coopération bilatérale dans différents domaines", selon la même source.