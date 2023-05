Le sous-directeur de la promotion de la santé mentale au ministère de la Santé, Mohamed Chekali a mis l'accent, pour sa part, sur l'importance de la prévention "de manière étudiée et scientifique" loin de l'improvisation, à travers une stratégie bien ficelée, affirmant que le ministère veillait à assurer le traitement à tous les toxicomanes qui souhaitent en bénéficier, à travers 46 services extérieurs de traitement des toxicomanes, outre 5 services hospitaliers.

Il a fait état dans ce cadre d'une hausse "du nombre des demandeurs de traitement en 2022 à 27.000 à travers le territoire national contre 10.000 cas en 2012", estimant que ce chiffre "est encourageant et se veut le fruit des efforts des professionnels du secteur".

Le cannabis figure parmi les drogues les plus consommées, a-t-il fait savoir, relevant que la majorité des toxicomanes sont âgés entre 18 et 35 ans et ont besoin d'un accompagnement pour les aider à résister et à arrêter la consommation de ces substances.

Ont assisté à cette journée d'étude, la déléguée nationale à la Protection et à la promotion de l'enfance, Mme Meriem Cherfi, le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham, des représentants de plusieurs départements ministériels, d'institutions sécuritaires, de la société civile et des imams.