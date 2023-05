Pas moins de 44 interventions chirurgicales de correction des séquelles des brûlures et malformations congénitales ont été effectuées au niveau de l’Etablissement public hospitalier (EPH) Slimane-Amirat de Touggourt dans le cadre d’une opération de jumelage avec l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) des grands Brûlés "Pierre et Claudine Chaulet" d'Alger,

a-t-on appris dimanche auprès de l'EPH.

S’étalant sur trois jours (11-13 mai), l’initiative comprend 70 consultations médicales et 44 interventions chirurgicales liées à la correction des séquelles de brûlures et malformations faciales, notamment la greffe des sourcils, la correction de la mâchoire et le traitement des cicatrices, a affirmé le chef de la mission médicale, Pr. Abchiche Mohand Ouramdane.

Les moyens nécessaires ont été mobilisés pour le bon déroulement de ces journées médicochirurgicales, dont l’encadrement a été assuré par un staff composé de six (6) praticiens spécialistes en chirurgie plastique et réparation des séquelles de brûlures, a-t-on indiqué.

Les patients se sont féli cités de l’organisation de pareille initiative visant à palier le déficit en spécialistes dans la région, tout en leur épargnant la contrainte de longs et coûteux déplacements vers d'autres structures de santé.

En parallèle, une quinzaine de praticiens relevant de l’EPH de Touggourt, a bénéficié d’un cycle de formation relatif à la chirurgie plastique et réparation des séquelles de brûlures afin d'améliorer le niveau de l'encadrement médical.