Une collision entre un minibus et un poids-lourd a fait au moins 13 morts sur une autoroute dans l'Etat mexicain de Tamaulipas, ont annoncé dimanche les autorités locales.

L'accident s'est produit au petit matin sur une autoroute reliant les villes d'Hidalgo et Zaragoza, dans le sud de ce district frontalier des Etats-Unis.

"Les autorités de protection civile apportent leur aide et ont jusqu'à présent déclaré 13 personnes décédées", a déclaré le secrétariat à la sécurité de Tamaulipas dans un communiqué. Une source du bureau du procureur, qui a demandé à ne pas être identifiée, a expliqué que le bilan pourrait s'alourdir, car il semble que le conducteur du camion voyageait avec sa famille et qu'il aurait pu être tué lui aussi. Selon les médias locaux, les victimes appartenaient à une même famille qui avait loué le minibus pour se rendre de la ville de Monterrey (nord) à l'Etat de Veracruz (est), et le bilan pourrait dépasser 20 morts.

Le parquet a précisé que les experts poursuivaient leurs investigations dans la zone de l'accident. Les accidents de poids lourds se sont multipliés ces dernières années au Mexiqu e en raison des excès de vitesse, du mauvais état de certaines routes ou de la fatigue des conducteurs.