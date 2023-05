Les participants au 2ème séminaire national sur "le phénomène de la violence dans le sport de compétition en Algérie", clôturé lundi à Sétif, ont insisté sur le rôle des médias dans la lutte contre la violence dans les stades.

Cette rencontre scientifique de deux jours tenue à l’Université Mohamed Lamine Debaghine, Sétif-2 a été l'occasion de mettre en valeur le rôle des médias comme moyen de lutte contre la violence dans les stades afin de juguler ce phénomène qui nuit à la pratique du sport. Les recommandations de ce 2ème séminaire, lues par le chef du département des sciences et techniques des activités physiques et sportives de l'université, ont appelé à élever le contenu des couvertures médiatiques sportives de sorte à consolider le fairplay.

Les participants dont des représentants des services de sécurité, de la protection civile, des étudiants, des cadres universitaires, des entraineurs et d’anciens joueurs ont notamment recommandé d’exploiter toutes les tribunes (médias, familles, mosquées, écoles) pour orienter les jeunes à éviter les comportements indécents et de prendre des mesures légales contre quiconque diffuse un contenu médiatique incitative à la violence.

La rencontre a également appelé à sensibiliser les supporters par la multiplication des conférences et campagnes de prévention et à concevoir un plan d’action qui associe les divers organismes, des sociologues, des psychologues, des magistrats, des cadres des services de sécurité et de la protection civile, les fédérations sportives et clubs.

Les intervenants ont abordé les causes de la violence dans les stades et les réponses à y apporter au travers de 40 communications et ateliers encadrés par des experts de plusieurs universités nationales.