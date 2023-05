Les chutes de grêles enregistrées ces deux derniers jours dans la commune de Ksar Sbihi (wilaya d’Oum El Bouaghi) ont occasionné des dommages à 129 maison, a indiqué dimanche le wali Samir Nefla.

Dans une déclaration à la presse au terme de sa visite d’inspection des deux villages de Saker et Mebdaoua de cette commune pour s’enquérir de l’ampleur des dégâts, le chef de l’exécutif local a affirmé que "toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assister les habitants".

M. Nefla a ajouté qu’il a été convenu de dépêcher une commission technique composée de représentants de plusieurs secteurs pour inspecter les maisons endommagées et recenser les familles concernées en vue de trouver les solutions nécessaires pour les habitants en urgence. Le wali a, en outre, mis l’accent sur la nécessité pour les agriculteurs d’assurer leurs biens, leurs récoltes et leurs troupeaux et même pour les citoyens d’assurer leurs habitations, estimant que les dommages causés par les chutes de grêles aux biens des agriculteurs et des habitants soulignent l’importance de contracter des contrats d'ass urance.