L'Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) a annoncé lundi dans un communiqué la prorogation jusqu'au 20 mai du délai de finalisation des démarches administratives et sanitaires et de paiement des frais du Hadj.

"En coordination avec les différents secteurs concernés par l'organisation du pèlerinage, il a été décidé de proroger, jusqu'au 20 mai à 20:00, le délai de finalisation des démarches administratives et sanitaires et de paiement des frais du Hadj", a précisé le communiqué.

Aussi, l'ONPO invite-il les candidats au Hadj à "finaliser leurs démarches avant l'expiration de ce nouveau délai", soulignant que "les différents services restent à leur disposition pendant cette période, y compris les vendredi et samedi".