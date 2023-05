La troupe "Gnawa" de ksar ''Bakhti" a remporté le Premier prix des Journées de musique et danses Diwane clôturées dimanche soir à la maison de la culture Kadi-Mohamed de Bechar après deux jours de spectacles et de compétitions.

La troupe "Diwane Ahl Tarh" de Bechar s'est hissée à la seconde marche du podium, tandis que les troupes "Diwane Saharien" et "Sidi Billal" également de Bechar, ont remporté le troisième prix ex-aequo de ces journées artistiques dédiées à la musique Diwane dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine (18 avril -18 mai).

Pour les membres du jury de ce rendez-vous culturel, parmi les six troupes participantes en compétition, le choix s’est porté sur ces troupes qui ont montré avec dextérité leur savoir faire en musique, notamment le jeu de Goumbri, et en chorégraphies qui reflètent les traditions et les rites du Diwane.

La cérémonie de clôture de cet événement qui s'est déroulé à la salle de spectacle de la maison de la culture, a été marquée par un hommage rendu à de nombreuses vedettes du Diwane de la région.

Six troupes locales ont p articipé à cette manifestation artistique visant à encourager les jeunes musiciens, mais aussi à pérenniser cette expression artistique traditionnelle populaire, ont indiqué les organisateurs.

Cette manifestation de deux jours (13 -14 mai) a été aussi l’occasion du passage sur scène en hors compétition du Mâalem Hakem qui a présenté au public l’une des dernières créations de la troupe de la "tarîqa Aïssaouia" et la troupe du "Diwane Sara" qui ont gratifié les spectateurs de leurs musiques et danses spécifiques chacune dans son propre style.