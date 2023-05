Les Nations unies ont annoncé que 676 personnes ont été tuées, plus de 5 000 blessées et plus de 936 000 déplacées depuis le déclenchement des affrontements entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR).

Le Bureau des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a déclaré, dans un communiqué, que "les affrontements entre les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide se sont poursuivis pendant 30 jours consécutifs, en particulier à Khartoum et dans ses environs jusqu'au 14 mai, et ont causé la mort d'au moins 676 personnes et ont fait 5 576 blessés depuis le début des combats".

Le communiqué indique que "plus de 936 000 personnes ont été déplacées par la crise depuis le 15 avril, dont environ 736 200 personnes déplacées à l'intérieur du pays". La même source a ajouté: "environ 200 000 personnes ont fui vers des pays voisins, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l'Organisation des Nations unies pour les réfugiés (HCR)".

Al-Burhan décide de geler les comptes des FSR dans les banques soudanaises

Le chef du Conseil de souveraineté soudanaise et commandant de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan, a décidé, lundi, de geler les comptes des Forces de soutien rapide et ceux de leurs sociétés dans toutes les banques du Soudan et en dehors du pays.

L'armée soudanaise a déclaré par voie de communiqué qu'al-Burhan "a émis aujourd'hui une décision stipulant le gel des comptes des Forces de soutien rapide et de ses sociétés dans toutes les banques du Soudan et leurs succursales à l'étranger".

Selon le communiqué, "al-Burhan a ordonné au ministère des Finances et de la Planification économique et à la Banque du Soudan d’appliquer la décision".

Les combats aux armes légères et lourdes ont repris entre l'armée soudanaise et les forces du soutien rapide dans la capitale Khartoum, exacerbant les souffrances de la population, malgré la signature jeudi soir d'un accord par les deux parties portant sur la mise en œuvre de facilitations au profit des actions humanitaires.

L'accord prévoit, entre autres actions, la sécurisation de l'aide humanitaire, le rétablissement des services de base, le retrait des forces des hôpitaux et des cliniques et l'inhumation des morts dans des conditions adéquates.

Depuis le 15 avril, des combats à grande échelle ont éclaté dans plusieurs villes soudanaises entre l'armée, dirigée par al-Burhan, et les forces du soutien rapide, dirigées par le vice-président du Conseil, Mohamed Hamdan Dogolo (Hemidti).