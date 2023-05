Onze auteurs d'un "coup d'Etat" que les autorités ont assuré avoir déjoué en décembre au Tchad ont été condamnés à 20 ans d'emprisonnement, a indiqué dimanche le procureur général de la cour d'appel de N'Djamena, et seront graciés, selon la présidence. Début janvier, le gouvernement avait annoncé l'arrestation de 10 officiers et d'un militant des droits de l'Homme, Baradine Berdei Targuio, présenté comme le cerveau d'une "tentative de déstabilisation" de "l'ordre constitutionnel" et "des institutions de la République".

Ces onze hommes, qui étaient détenus dans la prison de haute sécurité de Koro Toro, à 600 kilomètres au nord de la capitale, ont été condamnés à 20 ans de prison ferme, a indiqué Mahamat El-Hadj Abba Nana, procureur général de la cour d'appel de N'Djamena. Ils ont été condamnés pour atteinte à l'ordre constitutionnel, détention illégale d'armes et association de malfaiteurs, a précisé la télévision nationale.

Le 21 avril, le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, avait promis la libération d'au moins 12 hommes, dont 11 officiers de l'armée, accusés d'avoir tenté un " coup d'Etat" en décembre 2022. "Le président tiendra sa promesse", a assuré Brah Mahamat, le porte-parole de la présidence tchadienne, précisant que la condamnation doit être prononcée avant la grâce présidentielle. Fin mars, Mahamat Déby avait déjà gracié 259 jeunes condamnés à de la prison ferme pour avoir, selon les autorités, participé le 20 octobre 2022, à une manifestation à N'Djamena.