Le président du la Banque islamique de développent (BID), Muhammed Sulaiman Al Jasser, a exprimé l'engagement de la banque à poursuivre son soutien à la Tunisie et à contribuer au financement de ses projets et programmes du développement.

Il a ajouté, lors d'une rencontre tenue, avec le ministre tunisien de l'Economie et de la Planification, Samir Saïed, sa disposition à étudier tous les projets proposés par la Tunisie.

Les deux parties ont souligné les relations profondes et la solidité de la coopération financière et technique ainsi que leur volonté de renforcer et d'étendre les domaines de coopération pour la prochaine période. M. Saïed a donné un aperçu, au Président de la BID, sur les grandes orientations de la vision stratégique de la Tunisie à l'horizon de l'année 2035, les principales priorités de développement et les plus importants projets fixés dans le cadre du plan de développement 2023-2025, en particulier, dans les domaines et secteurs ayant une importance économique, sociale et environnementale. Il a ,également, évoqué le programme de réforme engagé par le gouvernement tunisi en pour accroitre le taux de croissance, rétablir les équilibres financiers et améliorer les conditions sociales, ainsi que les mesures liées au développement du système d'investissement, à l'amélioration du climat des affaires et de partenariat entre le public et le privé.