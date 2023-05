Le taux de participation aux élections législatives, régionales et municipales du 13 mai en Mauritanie a atteint 52%, selon les résultats provisoires communiqués dimanche par la Commission électorale mauritanienne indépendante (CENI).

Plus de 1,78 million d'électeurs mauritaniens se sont rendus samedi aux urnes pour élire 176 membres de l'Assemblée nationale (parlement), 238 conseils communaux et 13 conseils régionaux.

Au cours de la campagne électorale qui s’est déroulée du 18 avril au 12 mai, ces formations politiques ont présenté 1.378 listes municipales avec une représentativité de 32,57% des femmes, 145 listes régionales avec une présence féminine de 35,10% et 559 listes parlementaires avec un pourcentage de 36,73% de femmes.

Au titre de ces échéances, le gouvernement et les partis mauritaniens ont convenu de l’adoption du mode de scrutin à la proportionnelle à un tour. Les présidents des conseils régionaux et les maires seront les têtes de listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés.