Une campagne de sensibilisation à la lutte contre les incendies de forêt et de cultures agricoles a été lancée, lundi à travers 28 communes de la wilaya de Tébessa.

Les secteurs, en l’occurrence la conservation des forêts, la direction des services agricoles, la Protection civile et la Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) participent à cette campagne lancée par le wali de Tébessa, Said Khalil.

Cette campagne vise à sensibiliser les citoyens et les habitants des zones forestières à la nécessité de préserver les espaces boisés et de veiller à les nettoyer après chaque promenade ou randonnée.

La nécessité de donner l’alerte "immédiatement après un éventuel départ de feu" a également été soulignée à l’adresse des citoyens.

Le wali de Tébessa, assurant que toutes les parties concernées sont "prêtes à faire face à toute urgence", a indiqué que tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour lutter contre les incendies de forêt et les cultures agricoles. Le même responsable a exhorté les différentes associations et les citoyens à un "engagement sans faille po ur contribuer efficacement à la préservation du couvert forestier de la wilaya de Tébessa, estimé à 211.000 hectares".

De son côté, la conservatrice des forêts, Asma Bechinina, a révélé que plusieurs mesures préventives ont été prises pour lutter contre les incendies de forêts, notamment l’ouverture d’environ 150 km de pistes forestières, le recrutement de 55 travailleurs saisonniers et l’affectation de 9 équipes mobiles pour l’intervention sur le terrain constituées de 35 agents et dotées de 14 petits camions pour l’extinction des feux, en plus de l’identification de 30 points d’eau.

Rappelons que l’année dernière, la conservation des forêts a enregistré 11 incendies qui ont endommagé 414 hectares de couvert forestier.