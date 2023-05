L’université "Belhadj Bouchaïb" d’Aïn Temouchent compte près de 120 projets d’innovation que l’incubateur de startups œuvre à accompagner sur le terrain, a-t-on appris lundi auprès de cette instance.

L’ensemble de ces projets innovants, enregistrés durant l’année universitaire en cours, connaissent des taux d’avancement divers, dont 38 projets ayant franchi la phase de conception initiale, auxquels s’ajoute un autre projet ayant obtenu la certification de "label".

Il s’agit d’un projet de fabrication de masques pour bovins, permettant de définir le champ de leur pâturage grâce à une télécommande qui maitrise à distance leur champ de vision, a indiqué le Directeur de l’incubateur de l’université d’Aïn Temouchent, Dr Chamseddine Benmoussat.

Les domaines du tourisme, de l’agriculture et de l’environnement se sont taillés la part du lion de l’ensemble des projets enregistrés au niveau de l’incubateur de startups de l’Université "Belhadj Bouchaïb", compte tenu de la spécificité de la wilaya, qui se distingue par sa vocation touristique et son caractère agricole, a expliqué la même source.

Cette in stance a enregistré des projets à dimension économique, comme c’est le cas d’un projet dans le domaine de l’irrigation intelligente, qui s’appuie sur un capteur d’humidité à l’intérieur du sol et qui détermine avec précision les quantités d’eau dont a besoin la plante pour sa croissance, de même qu’un autre projet qui concerne la réalisation d’une maison écologique avec des techniques basées essentiellement sur la valorisation des produits usagers recyclés, a souligné Dr Benmoussat. L’incubateur de startups de l’université d’Aïn Temouchent dénombre 322 étudiants dans diverses spécialités pédagogiques ayant bénéficié de sessions de formation et de coaching liés principalement aux mécanismes de gestion des entreprises, à savoir le business plan et le business model et autres axes liés au domaine de l’innovation, à l’instar de la propriété intellectuelle, le brevet d’invention, les techniques de négociation et de commercialisation.

Près de 22 enseignants universitaires ont bénéficié, durant l’année en cours, de formations spécialisées dans le cadre des sessions dont dispose l’incubateur de startups, qui leur permet de valoriser leurs connaissances dans le domaine de l’accompagnement sur le terrain des étudiants porteurs de projets, a-t-on souligné.