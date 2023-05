L'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) a organisé, lundi à Alger, une journée d'étude pour l'élaboration d'un projet de statuts et de règlement intérieur de l'Union, adaptés aux dispositions de la nouvelle loi relative aux modalités d'exercice du droit syndical.

Dans une allocution prononcée à l'occasion, le Secrétaire général par intérim de l'UGTA, Hamou Touahria a indiqué que cette journée d'étude verra l'installation d'ateliers de travail pour l'élaboration d'un projet de statuts et de règlement intérieur de l'Union, adaptés à la nouvelle loi relative à l'exercice du droit syndical, et ce en prévision de la tenue du congrès national de l'UGTA.

Le prochain congrès constituera une occasion pour "rassembler et unifier les rangs des syndicalistes", a-t-il souligné.

Par ailleurs, M. Touahria a affirmé que l'UGTA se félicitait des décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui avait présidé dimanche la réunion du Conseil des ministres, portant révision du statut des enseignants du supérieur et des salaires des enseignants du supérieur et des chercheurs universitaires, tous grades scientif iques confondus, qualifiant ces décisions de "courageuses et positives".

Il convient de noter que le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale avait invité, lundi dans un communiqué, les organisations syndicales des travailleurs et des employeurs, à mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de la nouvelle loi 23-02 relative aux modalités d'exercice du droit syndical et à les transmettre à la tutelle dans un délai de 6 mois à compter de la date de publication de ladite loi dans le Journal officiel (JO).