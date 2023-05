Une convention de partenariat et de coopération a été conclue, lundi à Constantine, entre la Fédération nationale de l’hôtellerie et du tourisme (FNHT) et la Fédération tunisienne de l’hôtellerie, a indiqué le président de la FNHT, Abdelouahab Boulefkhad.

S’exprimant en marge de la 5è édition du Salon international des voyages et du tourisme, organisée du 14 au 16 mai à Constantine, M. Boulefkhad a expliqué que l’accord porte sur le renforcement du partenariat et des échanges entre les deux parties à l’effet d’élever le niveau du secteur du tourisme, en général, et du secteur hôtelier, en particulier, en Algérie et en Tunisie.

Il a ajouté que la signature de cette convention, à laquelle ont assisté des représentants du ministère du Tourisme et de l’artisanat et leurs homologues tunisiens, permettra "une meilleure coordination, l’échanges d’expertise et d’expériences à travers la programmation de stages de formation au profit des professionnels de l’hôtellerie et du tourisme, dans diverses disciplines". M. Boulefkhad a éga lement souligné que cette convention permettra "la tenue d’événements, de séminaires et d’expositions touristiques, au niveau local et international, dans le cadre d’un investissement conjoint dans le domaine du tourisme".

Pour sa part, Mme Dora Milad, présidente de la Fédération tunisienne de l’hôtellerie, a indiqué à l’APS que cet accord représente "une opportunité pour renforcer les relations entre les professionnels algériens et tunisiens, coopérer dans le domaine de la formation en matière l’hôtellerie, et impulser de l’investissement entre les deux pays qui pourront faire connaitre leurs produits et créer de nouvelles voies pour leur promotion.