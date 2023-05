La compagnie publique de transport aérien Air Algérie et la compagnie Mauritania Airlines ont signé, lundi à Alger, un mémorandum d’entente portant sur la coopération dans les domaines de la maintenance technique, la formation, le catering et le commercial.

Ce mémorandum d’entente a été signé par le directeur général d'Air Algérie, Yacine Benslimane, et le président directeur général de Mauritania Airlines, Mohamed Khalifa Ould Biyah, en présence du ministre des Transports, Youcef Cherfa, et des cadres des deux compagnies.

A l’issue de la signature, M. Benslimane, a indiqué que ce mémorandum d’entente vise "le renforcement de la coopération entre les deux compagnies dans les domaines de la maintenance des avions, de la formation mais aussi dans l’approvisionnement et dans tous les domaines de coopération commerciale".

Le DG d’Air Algérie a précisé, à ce titre, que "le pôle de maintenance d’Air Algérie se chargera de réaliser la maintenance des appareils de Mauritania Airlines".

La signature de ce mémorandum d’entent e "sera suivie par la signature de contrats entre les deux compagnies dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux entreprises et entre les deux pays", a-t-il avancé. Pour sa part, M. Ould Biyah a estimé, que la signature de ce mémorandum entre dans le cadre "de la vision commune des chefs d’Etat des deux pays, relative à la nécessité de renforcer leurs relations fraternelles au service de leurs peuples". La signature de ce mémorandum intervient, "suite à l’initiative du DG d’Air Algérie de nous inviter à venir visiter les infrastructures de sa compagnie et de constater de visu les opportunités prometteuses de coopération entre les deux compagnies", a-t-il précisé. Il a affirmé sa détermination à renforcer les relations entre les deux compagnies et les soutenir dans différents domaines, notamment la maintenance des avions et des moteurs, ou encore de la formation, notamment celle des pilotes, domaine dans lequel "Air Algérie dispose d’un grand potentiel".

Il a fait savoir, en outre, qu'il œuvrera "dans un proche avenir à renforcer les relations commerciales afin de garantir la complémentarité des réseaux des deux compagnies et renforcer leurs aspects commerciaux". Le P-DG de Mauritania Airlines et les membres de la délégation qui l’accompagnent ont visité, dimanche, le pôle d e maintenance d’Air Algérie et le simulateur de vol du pavillon national, ainsi que la Direction de nettoyage et services des avions et la filiale de catering, où il ont reçu des explications de la part des responsables de ses infrastructures.