La 6e session du groupe de travail mixte de coopération économique algéro-portugais s'est tenue lundi à Alger, et a été sanctionnée par la signature d'un procès-verbal comprenant l'évaluation de la coopération bilatérale et les axes de son renforcement.

Signataires de ce procès-verbal, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun et le ministre portugais de l'Economie et des Affaires maritimes, Antonio Costa Silva, ont coprésidé cette session durant laquelle les participants ont relevé l'intérêt de développer et de renforcer la coopération économique entre l'Algérie et le Portugal dans plusieurs secteurs.

Dans ce cadre, M. Aoun a affirmé, lors de son allocution d'ouverture, l'engagement de l'Algérie à donner "un nouveau souffle" à la coopération existante entre l'Algérie et le Portugal, dans un cadre mutuellement bénéfique.

Le ministre a plaidé, dans cette optique, en faveur de l'identification des axes pouvant mener vers la concrétisation d'actions de coopération "fructueuses".

De son côté, le ministre portugais a souligné la pertinence d es échanges lors de cette réunion, notamment en amont du forum d'affaires algéro-portugais qui sera organisé, prochainement, à Lisbonne.

Il s'agit selon M. Costa Silva, à travers le dialogue de haut niveau entre les deux parties, d'affirmer la volonté commune d'élargir les bases de la coopération économique et commerciale entre les deux pays.

Considérant l'Algérie comme "un partenaire clé crédible dans un monde de plus en plus incertain au niveaux économique et géopolitique", le ministre portugais a affirmé la volonté de son pays de renforcer les investissements en Algérie, jusqu'à les quintupler durant les cinq prochaines années. Lors de cette réunion, plusieurs responsables de différents départements ministériels étaient présents pour explorer avec leurs homologues portugais les possibilités de partenariats et les opportunités de coopération offertes aux deux parties. En effet, cette 6e session du groupe de travail mixte a été marquée notamment par la participation de représentants des secteurs des TIC, des travaux publics, des finances, de l'industrie et de la production pharmaceutique, de l'hydraulique, de l'agriculture, du commerce, de l'énergie, des transports, de l'habitat, des startups.