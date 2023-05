Les participants au Forum d'affaires algéro-argentin tenu lundi à Alger ont mis en exergue l'importance de donner une forte impulsion aux relations commerciales et économiques entre l'Algérie et ce pays d'Amérique latine et d'exploiter toutes les opportunités offertes dans les deux pays pour hisser la valeur des échanges commerciaux.

Houcine Zaoui, directeur général de la CACI, organisatrice de cet évènement qui a connu la présence de représentants de secteurs ministériels et d'opérateurs économiques des deux pays, a appelé, dans une allocution à cette occasion, à l'exploitation des opportunités offertes par l'Algérie pour donner une nouvelle impulsion au partenariat étranger et créer de la richesse.

Il a insisté, en outre, sur l'impératif d'explorer les perspectives de coopération et d'investissement commercial entre l'Algérie et l'Argentine, et de renforcer les contacts entre les opérateurs économiques des deux pays pour jeter les passerelles d'une coopération durable, compte tenu notamment des relations fraternelles unissant les deux pays. Le président de la CACI, Kamel Hamani, a mis en exergue, pour sa part, le climat d'affaires stable en Algérie grâce notamment de la promulgation de la nouvelle loi sur l'investissement et les multiples incitations qu'elle prévoit pour renforcer le partenariat et la coopération, rappelant que le nouveau cadre régissant l'investissement dans le pays visait à booster l'investissement, à créer de la richesse et à diversifier les ressources de l'économie nationale.

Il a également appelé les opérateurs et les investisseurs algériens et argentins à renforcer les contacts et à saisir les différentes opportunités offertes dans divers domaines de coopération. De son côté, le directeur général du commerce extérieur (DGCE) au ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, Samir Derradji a plaidé pour le développement du niveau des échanges commerciaux entre les deux pays et à l'accélération de la création du Conseil d'affaires algéro-argentin qui contribuera, a-t-il estimé, dans une large mesure et efficacement au renforcement du partenariat et de la coopération. Il a, en outre, mis en avant l'importance des contacts entre les opérateurs économiques des deux pays et préconisé de jeter les ponts de la coopération dans divers domaines pour renforcer la dynamique économique et donner un nouveau souffle aux relations commerciales entre l'Algérie et l'Argentine.

Le directeur de la promotion et du soutien aux échanges économiques au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Rabah Fassih a affirmé que l'Algérie disposait de plusieurs avantages et potentialités lui permettant d'accéder aux marchés internationaux. Il a évoqué, par la même occasion, le rôle de la diplomatie économique qui vise à développer et à renforcer la coopération et le partenariat avec les pays étrangers, et à assurer un suivi des changements et des développements qui surviennent dans le domaine économique, énergétique, et autres.

M. Fassih a annoncé, en outre, la création prochaine d'un Conseil d'affaires algéro-argentin, qui devrait, a-t-il dit, "donner une forte impulsion à la dynamique économique entre les deux pays".

Pour sa part, le secrétaire général du Conseil fédéral d'investissement argentin, a salué les relations fraternelles unissant les deux pays, relevant que ce Forum était "une excellente opportunité" pour promouvoir l'investissement et la coopération, affirmant la disposition de son pays à jeter les passerelles de coopération économique pour créer la richesse dans le cadre du principe gagnant-gagnant, et insuffler une nouvelle dynamique aux relations commercia les entre l'Algérie et l'Argentine.

Intervenant à cette occasion, le gouverneur de la province d'Entre Rios, Gustavo Bordet a mis en exergue l'importance de ce Forum qui vise, en premier lieu, à donner un nouveau souffle aux relations bilatérales, notamment dans les domaines de l'industrie pharmaceutique, des véhicules et des industries agroalimentaires.

Dans une déclaration à la presse en marge de cet évènement, l'ambassadeur argentin en Algérie, M.

Mariano Simon Padrosa, a souligné l'importance de renforcer les relations économiques entre l'Algérie et l'Argentine, et à augmenter la valeur des échanges commerciaux. A noter que les participants à ce Forum ont animé des interventions sur la diplomatie économique, le climat d'investissement en Algérie et le commerce extérieur.