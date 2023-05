Le ministère des Finances a publié un code de déontologie pour ses fonctionnaires et ses agents, tous grades et postes confondus, visant à "moraliser" le secteur et à préserver son image et sa réputation, indique dimanche un communiqué du ministère.

Ce code, promulgué en vertu de l'instruction ministérielle N 2 signée par le ministre des Finances, Laaziz Faid, le 4 mai en cours, intervient dans le cadre de la "concrétisation des engagements du Gouvernement", et "des efforts de promotion du secteur", précise la même source relevant que ce document vise à "instaurer un environnement juridique et moral en milieu professionnel".

Le code qui souligne "la nécessité de se tenir aux devoirs généraux de respect de l'autorité de l'Etat et de la sauvegarde des intérêts de la nation", décrit "un ensemble de règles et de principes que tout fonctionne et agent du ministère des Finances doit constamment respecter et s'y conformer à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, de manière à encourager l'honnêteté, l'intégrité et la responsabilité, conformément aux lois et aux règles de bonne c onduite en vigueur".

Ce code de déontologie s'articule essentiellement autour de la "la loyauté, au service de la société et des citoyens et à l'égard de l'autorité constituée, la nécessité de faire preuve de discipline, d'honnêteté et d'intégrité, de probité, de moralité et de bonne conduite". Il s'agit également, selon la même source, du "respect du secret professionnel, de la nécessite de faire preuve de professionnalisme et de compétence, de diligence et de célérité, de confraternité, d'assiduité, et d'une veille permanente à garantir un service public de qualité". Les fonctionnaires et agents des Finances sont tenus en vertu de ce code au "respect des citoyens et à la courtoisie, l'obligation de neutralité et d'impartialité, l'information des citoyens, à l'obligation de vigilance cybernétique, et l'éloignement des conflits d'intérêts, la responsabilité et la reddition des comptes". Selon cette instruction ministérielle, les règles édictées dans le code de déontologie doivent être prises en compte lors de l'évaluation des fonctionnaires et agents candidats à la promotion, ajoute le communiqué affirmant que "ces règles doivent être généralisées et enseignées lors des périodes de stage auxquelles sont soumis les candidats à une fonction ou à un poste public".