Pas moins de 354 foyers seront raccordés avant la fin de l’année en cours au réseau du gaz naturel, dans plusieurs zones d’ombre éloignées de la wilaya d’Oum El Bouaghi, a-t-on appris, lundi du directeur de l’Energie et des mines.

Les foyers concernés par l’opération sont répartis sur les mechtas de Djer Ezzitoun, dans la commune de Souk Naâmane, Bir Jdida (Oum El Bouaghi), El Manaâ (Ksar Sbihi), Tatoubt Ouest (Harmlia) et El Mendri (Ouled Zouai), selon M.Smain Nahal . En outre, plus de 180 foyers situés dans des zones reculées et isolées, notamment à Draâ Tafza (Ain Zitoun), Boufar (Fkirina) et Tagouft Sghira (Oum El Bouaghi, seront raccordés à l’énergie électrique dans le cadre de l’électrification rurale, a indiqué le même responsable.