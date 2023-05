La Bourse de Tokyo était bien orientée lundi matin malgré le recul de Wall Street en fin de semaine dernière, pendant que la baisse du yen face au dollar et les résultats d'entreprises soutenaient le moral des investisseurs au Japon. L'indice vedette Nikkei prenait 0,53% à 29.543,12 points vers 01H10 GMT et l'indice élargi Topix gagnait 0,56% à 2.108,11 points. La Bourse de New York a fini en baisse vendredi après la publication d'un indice de confiance des consommateurs au plus bas depuis six mois et la fermeté des déclarations d'une responsable de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Les actions à Tokyo étaient cependant portées par l'affaiblissement de la monnaie japonaise, facteur positif pour les résultats à l'étranger des entreprises exportatrices nippones, ainsi que par certains résultats de bonne facture annoncés la semaine dernière.

Du côté des valeurs, l'action du groupe japonais Rakuten gagnait 3,39% à 731 yens après avoir été déjà portée en fin de semaine dernière par l'annonce d'un accord d'accès mutuel de son réseau de téléphonie mobile au Japon avec celui d'un autre opérateur, vu comme un moyen de rédui re ses lourds investissements d'infrastructure.

Rakuten, dans le rouge depuis 2019 à cause du déploiement de son réseau mobile, a annoncé vendredi une nouvelle perte nette au premier trimestre 2023 malgré une augmentation continue de ses ventes. Malgré les résultats en forte baisse sur l'exercice terminé fin mars et les prévisions guère reluisantes pour l'exercice 2023/24 annoncés vendredi, le conglomérat nippon Toshiba voyait son titre progresser de 1,14% à 4.434 yens, soutenu par la perspective de son prochain rachat par un consortium d'entreprises japonaises, via une OPA qui devrait être lancée fin juillet au plus tôt, a répété le groupe. Du côté des devises et du pétrole, la monnaie japonaise poursuivait sa baisse par rapport au dollar, qui valait 135,81 yens vers 01H10 GMT contre 135,70 yens vendredi à 21H00 GMT. L'euro gagnait aussi du terrain sur la monnaie japonaise et s'échangeait pour 147,43 yens contre 147,23 yens en fin de semaine dernière. Un euro cotait à 1,0856 dollar, contre 1,0849 dollar vendredi à 21H00 GMT. Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain gagnait 0,24% à 70,21 dollars vers 01H00 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord gagnait 0,18% à 74,30 dollars.