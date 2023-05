Le pistard international algérien Yacine Chalel a terminé à la 21e place sur l'omnium du Grand Prix de Prague, clôturé dimanche en République tchèque.

Une épreuve âprement disputée et remportée finalement par le Néerlandais Philip Heijnin devant le Letton George Nemilostivijs, au moment où l'Allemand Benjamin Boos a complété le podium.

"J'ai relativement bien démarré cette course, faisant longuement partie du Top 15, avant de fléchir un peu vers la fin, pour me contenter finalement de la 21e place", a regretté l'international algérien de 27 ans sur sa page facebook. Chalel quittera incessamment Prague pour se rendre à Brno, où il doit enchaîner avec le 500+1 : une compétition par étapes sur piste, comportant cinq courses aux points de 40 kilomètres à parcourir en trois jours, sans compter un scratch et une élimination en UCI.