Cet organe clé est au carrefour de nos problèmes gynécologiques, urinaires et sexuels. D'où l'importance d'en prendre soin au quotidien.

Muscler son périnée pour empêcher la descente d'organes

Caché sous le bas-ventre, on ne le voit pas, du coup on ne sait pas que le périnée joue un rôle fondamental. Ce plancher, situé entre le pubis et le sacrum, est constitué de muscles et de tissus de soutien. Il maintient en place les organes internes du petit bassin (vessie, utérus, rectum) et amortit les pressions lorsque nous courons, sautons, toussons, éternuons… Comme il enserre trois orifices, l’urètre, le vagin et l’anus, il participe à leur fonctionnement (ouverture et fermeture des sphincters, contractions du vagin).

Le périnée est l’un des rares organes à être à la fois une zone de sensualité, de sexualité et d’élimination. Seulement voilà, au cours de notre vie, plusieurs facteurs peuvent l’endommager, le distendre et l’empêcher d’assurer ses différentes fonctions. C’est pourquoi il est important de l’entraîner comme n’importe quel autre muscle.

Muscler son périnée contre la descente d’organes

42?% des femmes souffrent de prolapsus (ou descente d’organes), c’est-à-dire de la chute d’un organe (vessie, utérus) dans le rectum ou le vagin. Mais, comme l’incontinence urinaire, le sujet reste tabou et, contrairement aux idées reçues, celles qui n’ont jamais eu d’enfant peuvent être concernées. Hérédité, accouchement difficile, ménopause, constipation, surpoids… Autant de causes qui poussent les organes internes vers le bas lorsque les ligaments qui les soutiennent se sont distendus sous une pression trop importante.

Muscler son périnée pour prévenir l’incontinence urinaire

Accouchement, port de charges lourdes, surpoids, fonte des muscles due au vieillissement diminuent la tonicité du périnée. "Les ligaments soutenant la vessie s’étant relâchés, elle subit une hyperpression au moment d’un effort (courir, sauter, rire, tousser). Comme celle-ci se répercute sur le canal urinaire, cela provoque des fuites", explique le Dr Odile Cotelle. La pratique intensive de certains sports est également néfaste, car elle crée des pressions verticales et augmente la pression abdominale. Mais il est difficile de savoir comment va se comporter le périnée de telle ou telle femme. Car des facteurs familiaux interviennent.

Muscler son périnée pour augmenter le plaisir sexuel

En contractant volontairement le périnée pendant l’acte sexuel "à la façon d’un tendre presse-citron interne" que décrit Henry Miller dans "Sexus", la femme procure des sensations plus fortes à son partenaire ainsi qu’à elle-même indirectement. Si le périnée est distendu, le ressenti est tout autre. Les muscles périnéaux jouent bien un rôle dans la sexualité. En apprenant à les contracter et à les relâcher, donc en les tonifiant, on génère un plaisir plus intense.