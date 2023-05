Après votre accouchement, il va falloir vous mettre au boulot du côté du périnée ! Le pourquoi et le comment de ces séances de « gym intime ».

La gym du périnée, à quoi ça sert ?

Après une grossesse et un accouchement (même par césarienne), le périnée a besoin de faire de l’exercice. Cet ensemble de muscles qui soutient les organes génitaux a en effet subi le poids de l’utérus pendant neuf mois. Sans parler du traumatisme de la naissance qui l’a passablement distendu. C’est encore plus vrai dans le cas d’accouchement avec forceps, de passage de « gros bébé » ou encore de grossesse multiple. L’épisiotomie aussi comporte des conséquences sur l’activité du périnée. Les tissus cicatriciels se contractent moins bien, ils ont perdu de leur réactivité et de leur souplesse.

Et les conséquences d’un périnée affaibli sont nombreuses. A court terme : des fuites urinaires plus ou moins fréquentes et importantes (en toussant, en riant, en se levant, en éternuant) et /ou une diminution des sensations lors des rapports sexuels. A long terme : un risque d’incontinence et ou de descente d’organes vers l’âge de la ménopause.

Bref, après chaque grossesse (et pas seulement la première !), des séances de rééducation s’imposent.

Qui doit faire la gym du périnée ?

Toutes les femmes, après leur accouchement. Eh, oui ! Les femmes musclées et ou sportives ont autant besoin de ces séances que les autres. Leur physiologie ne présage en rien sur la qualité de leur périnée. Quand bien même elles possèderaient un périnée particulièrement tonique, cela ne changerait pas la prescription. En effet c’est la maîtrise des muscles qui importe (contraction et relaxation) et non l’intensité de la contraction. Certaines personnes éprouvent d’ailleurs plus de difficultés à détendre leur périnée qu’à le serrer puisqu’elles entretiennent une contraction permanente qui leur semble « normale ».

Quand commencer la gym du périnée ?

Inutile de commencer à éduquer son périnée pendant la grossesse ! A cette période, l’imprégnation hormonale et le poids du bébé empêchent d’appréhender avec finesse les mécanismes du périnée. Pire, une gym conduite trop tôt peut agacer et décourager pour plus tard.

Idem pendant l’allaitement qui maintient le taux d’hormones au plafond ! Il faut donc en général attendre deux mois après l’accouchement. Evidemment les femmes peuvent aussi exercer leur périnée avant de tomber enceinte mais tout dépend du degré d’intimité que chacune entretien avec son corps. La maternité constitue donc souvent le moment propice pour s’intéresser au problème. D’autant que 10 séances à faire avec un professionnel (sage-femme ou kinésithérapeute) sont obligatoirement prescrites (donc remboursées à 100%) à la maternité.

Reste à choisir la bonne adresse. L’essentiel étant d’être à l’aise et en confiance...

Qui choisir pour la gym du périnée ?

Certaines femmes préfèrent leur sage-femme puisqu’elle a suivi leur grossesse de bout en bout et ont même participé à l’accouchement. D’autres, se tournent vers leur kiné car elles entretiennent avec lui une relation plus complice. Dans les deux cas, la rééducation commence par un touché vaginal afin d’évaluer le manque à gagner. Trois techniques existent pour faire travailler le périnée.

La rééducation manuelle : la patiente sert et détend son périnée autour du doigt de la praticienne.

La rééducation par une sonde vaginale : celle-ci reliée à un moniteur mesure les efforts de contraction et de relâchement demandés par un programme informatique.

Les mamans peuvent aussi choisir la rééducation par éléctro-stimulation mais elles risquent de ne pas apprendre à faire fonctionner leur muscle seules.

Périnée: après la rééducation, la gym continue

L’important de toutes ces méthodes, c’est de permettre aux mamans de comprendre où se situe leur périnée, comment s’en servir et l’exercer un peu chaque jour, bref, devenir autonome. La prise de conscience de ce muscle enfoui à l’emplacement flou, l’apprentissage de ses différentes fonctions et l’habitude de le solliciter un peu chaque jour garantissent une rééducation efficace et durable. En effet, même si la 10ème séance (ou plus en cas de besoin, par exemple après un accouchement difficile) donne lieu à des félicitations, il va falloir poursuivre les efforts de manière quotidienne tout au long de sa vie de femme. En se brossant les dents, en regardant la télé, dans la file d’attente du supermarché… Une fois que le bilan de votre spécialiste sera positif (et surtout pas avant !), vous pourrez vous lancer dans le travail des abdominaux, eux aussi drôlement malmenés pendant la grossesse. Et cette fois, vos efforts seront bien visibles sur la plage…