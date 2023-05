La rééducation périnéale est proposée entre 6 et 8 semaines après un accouchement. Mais on peut faire de la rééducation à tout âge. Différentes techniques sont possibles.

LA RÉÉDUCATION MANUELLE : POUR COMMENCER

Elle fait intervenir la main du rééducateur. Le praticien effectue un toucher vaginal puis indique par des pressions légères sur quel muscle la femme doit orienter sa contraction. Si elle est plus intrusive que les autres méthodes, elle permet une rééducation précise. Et comme après, il faut entretenir les résultats, on sait comment faire. Dès 1950 aux Etats Unis, le Dr Kegel avait expliqué l'intérêt de ces contractions volontaires alternées des muscles du plancher pelvien pour garder sa tonicité. La pratique du yoga ou du Pilates peut aussi aider.

L'ÉLECTROSTIMULATION : POUR OBTENIR UN RÉSULTAT DURABLE

C'est une technique indolore et sans danger. Son principe est basé sur l'utilisation de courants électriques transmis par le biais de sondes placées dans le vagin ou l'anus ou encore d'électrodes externes collées sur la région périnéale. En stimulant les nerfs des muscles du périnée, les courants électriques provoquent des contractions musculaires qui vont peu à peu renforcer le plancher pelvien.

Les effets peuvent être évalués en direct par la méthode du biofeeback : l'électrode ou la sonde enregistrent l'intensité de la contraction effectuée qui apparaît sur un écran. Si le dessin de la contraction n'apparaît pas, c'est qu'on ne contracte pas le bon endroit.

"Près de 25% des femmes ne savent pas le commander. Ainsi, lorsqu'on leur demande de contracter le périnée, à la place, elles contractent les abdominaux ou d'autres muscles du corps", souligne Alain Bourcier, consultant en périnéologie au Centre médical Juras (Paris). Avec le biofeedback, la femme prend conscience de la localisation des muscles et apprend à percevoir les sensations de contraction et de détente. Il faut compter une dix à douze séances (2 à 3 fois par semaines pendant 4 à 6 semaines).

UNE TECHNIQUE DE VISUALISATION POUR MIEUX SE CONNAÎTRE

C'est un travail par visualisation qui nécessite audépart un touche vaginal. La CMP (connaissance et maîtrise du périnée) consiste à visualiser une grotte, un pont-levis, une fleur qui s'ouvre et à contracter le périnée à ces visualisations. Le doigt du thérapeute qui fait le toucher permet de contrôler les zones qui se contractent. Cette méthode naturelle vise à dissocier les différents muscles pour pouvoir travailler sur les zones les plus faibles. Elle est plutôt destiné à des femmes très motivées pour lesquelles les autres pratiques n'ont pas été assez efficaces ou à des sportives qui ont besoin d'un périnée particulièrement tonique. Une pratique proposée uniquement en France et surtout par les sage-femmes.