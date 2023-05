Le périnée est un ensemble de muscles en forme de hamac qui soutient nos organes et viscères, retient l'urine et participe à notre plaisir sexuel. Anna Roy, sage-femme, nous explique comment en prendre soin au quotidien, avec des gestes simples. Ah, le périnée... Beaucoup de femmes connaissent son nom, mais ignorent sa localisation précise. Pour le savoir, on observe quelle partie exacte du corps on contracte lorsque l'on se retient de faire pipi.

Autre méthode : on insère un doigt dans le vagin et on resserre les muscles situés autour. Une fois le périnée repéré, on apprend à le "verrouiller" : on contracte ses muscles en les aspirant vers le haut, en creusant le ventre et en expirant. Puis on relâche en inspirant et on recommence jusqu'à avoir pleinement conscience de cette zone. Les muscles du périnée ne sont pas endurants : ils se relâchent et se fragilisent pendant la grossesse, l'accouchement et aussi à la ménopause. On apprend donc à en prendre soin au quotidien. La marche à suivre dans ce dossier.

On réapprend à aller à la selle

"Attendez d'avoir envie. Cela n'a l'air de rien mais c'est très important. Lorsque le réflexe se déclenche, l'exonération se fait sans aucun effort. Alors que si vous laissez passer ce moment, vous serez obligée de pousser et ça n'a l'air de rien, mais cela fatigue votre périnée" explique tout de go Anna Roy, sage-femme et auteur de On en parle de mon périnée, aux éditions Leduc S. Pratique. C'est aussi la raison pour laquelle il faut éviter que la constipation ne s'installe, car elle entraîne une fatigue périnéale.

On réapprend à faire pipi

Evitez de vous retenir lorsque vous avez envie d'aller uriner et évitez également les situations où votre vessie risque de se remplir à ras bord car, "en se distendant de façon excessive et répétée, le risque est de la fatiguer et de fatiguer votre périnée" explique la sage-femme. Et on oublie le fameux "stop-pipi" qui consiste à arrêter le jet d'urine en pleine miction soi-disant pour rééduquer le périnée. Non seulement, cela ne le rééduque en rien mais cela favorise également le risque d'infection urinaire.

On fait attention à ce qu'on mange

Tout simplement parce qu'une importante prise de poids favorise l'altération du périnée. Plus on a un indice de masse corporelle (IMC) élevé, plus la pression abdominale augmente et plus le risque de développer un trouble du périnée est important. On fait aussi attention à ce qu'on boit, en limitant les boissons gazeuses et les jus d'agrumes qui peuvent, à long terme, altérer le fonctionnement de la vessie.

On apprend à contrôler sa toux

"Quand on tousse ou qu'on éternue, la pression sur le périnée peut être très forte. Pensez toujours à le verrouiller" insiste la sage-femme. Le verrouillage périnéal consiste à serrer les muscles du plancher pelvien avant, pendant et 2 à 3 secondes après tout effort physique qui augmente la pression sur celui-ci.

On fait des exercices tous les jours

Quels exercices ? "Des contractions fortes et rapides, comme des sursauts" explique Anna Roy. "Au début, cela vous demandera des efforts mais après, vous pourrez les faire partout, discrètement et en toutes circonstances". Le programme quotidien : 10 contractions debout, 10 contractions assises et 10 contractions allongées. Passez à 50 contractions de chaque si vous optez pour un programme hebdomadaire. "Pensez à bien relâcher le périnée entre deux contractions. Au début, n'hésitez pas à introduire un ou deux doigts dans votre vagin pour voir si la contraction agit" explique la sage-femme. Le programme quotidien : 5 contractions en étant debout, 5 contractions en étant assise et 5 contractions en étant allongée. Passez à 30 contractions de chaque si vous préférez un programme hebdomadaire.