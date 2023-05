Le secteur de la santé au niveau de la wilaya d'Alger sera renforcé par six (6) nouveaux hôpitaux et une maternité, a annoncé, samedi, le wali d'Alger, Mohamed Abdenour Rabhi.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une visite de travail et d'inspection à des projets en cours de réalisation dans plusieurs communes de la wilaya, M. Rabhi a réitéré l'importance de réaliser ces projets qui devraient contribuer à l'amélioration du cadre de vie du citoyen, soulignant que la wilaya sera renforcée par 6 nouveaux hôpitaux et une maternité. Outre l'hôpital des grands brulés à Zeralda qui "sera mis en service prochainement", le wali d'Alger a affirmé que les autres hôpitaux, en cours de réalisation à Reghaïa, Baraki, Ain Benian et Sidi Abdallah, seront "livrés au cours de l'année prochaine". Concernant le projet de l'hôpital à la commune de Baba Hassen dont les travaux sont suspendus, le wali a rassuré qu'il sera "relancé" à travers "la conclusion d'un nouveau marché prochainement avec une autre société qui sera chargée de finaliser les travaux".

Le wali d'Alger a donné, à cette occasio n, le coup d'envoi pour la réalisation du projet du dédoublement des CW n 142 (Ouled Fayet-Souidania), 133 (Souidania-Staoueli) et 233 (Ouled Fayet-Zeralda) en vue de désengorger le trafic routier au niveau de ces communes.

Il a été procédé aussi à la mise en service du tronçon de la rocade sud reliant la cité Jolie Vue à Kouba et Sidi M'barek à Birkhadem, en sus de l'inspection du projet du nouvel échangeur de la zone industrielle à Reghaïa, dont l'entrée en service est prévue début du mois de juillet prochain. A la circonscription administrative de Zeralda, M. Rabhi a visité une pépinière pilote de production des fruits et légumes et des semences en recourant aux techniques modernes en vue de multiplier la production à des prix raisonnables.

Lors de l'inspection de plusieurs projets d'infrastructures sportives en cours de réalisation, le wali d'Alger a insisté sur l'impératif de réaliser ce genre de projets dans toutes les communes de la wilaya, annonçant, à ce propos, l'entrée en service de 18 nouvelles piscines et la réalisation de 17 autres prochainement.