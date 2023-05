Une campagne de sensibilisation et de prévention contre le fléau de la drogue a été lancée, samedi à El Bayadh, portant sur un riche programme d’activités.

Le wali d’El Bayadh, Farid Mohammedi, a donné le coup d’envoi de cette campagne, en présence des autorités locales civiles et militaires et des acteurs de la société civile.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale de prévention contre la drogue et les psychotropes, portant le slogan "L'Algérie et les enjeux de la guerre contre la drogue", coïncidant avec la phase de wilaya du cross country des jeunes et des collectivités locales organisée par le secteur de la jeunesse et des sports en collaboration avec la direction de l’éducation, la ligue de wilaya des sports scolaires et la ligue de wilaya d’athlétisme. Plusieurs secteurs publics et acteurs de la société civile prennent part à cette campagne de sensibilisation et de prévention contre la drogue, notamment les directions de la jeunesse et des sports, les affaires religieuses et des wakfs, la santé et la population, l’action sociale et solida rité, l’éducation, l’enseignement et la formation professionnels et la protection civile, outre les services de la sûreté et gendarmerie nationales, la radio locale, les associations et d’autres acteurs.

Au programme de cette campagne, des sorties de sensibilisation dans les places publiques, des manifestations sportives dans les quartiers, des prêches dans les mosquées de la wilaya, des établissements scolaires, des centres de formation professionnelle, des émissions de vulgarisation sur les ondes de la radio locale et la distribution de dépliants. D’autre part, la phase de wilaya du cross country des jeunes et des collectivités locales a connu la participation de plus de 350 athlètes filles et garçons dans les catégories minimes et benjamins de 22 communes. Le coup d’envoi de la course a été donné au rond-point "cheikh Bouâmama" au cœur de la ville d’El Bayadh sur une distance de 3.500 mètres devant une organisation maitrisée.

Seize (16) athlètes (filles et garçons) se sont qualifiés à la phase nationale de cette manifestation sportive, organisée par le Ministère de la Jeunesse et des sports, qui se tiendra le 1er juin prochain dans la wilaya de Tipaza, selon les responsables du secteur.