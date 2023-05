La brigade de lutte contre le trafic de migrants de la sûreté de wilaya de Mostaganem a démantelé un réseau impliqué dans l’organisation d’émigration clandestine par mer composé de quatre individus, a-t-on indiqué samedi dans un communiqué de ce corps de sécurité.

L’opération, a-t-on souligné, s'est déroulée suite à une plainte déposée par des familles de victimes de ce réseau, disparues depuis le 25 décembre dernier contre un individu suspecté d’avoir organisé une traversée clandestine par mer.

Les investigations enclenchées dans le cadre de cette affaire se sont soldées par l’identification du suspect principal dans l’organisation de cette traversée clandestine et son arrestation en compagnie de deux complices, alors qu’un quatrième suspect se trouve en état de fuite et les recherches sont en cours pour l’arrêter et le présenter devant la justice, a ajouté la même source.

Selon les investigations, ce réseau a pu attirer 18 personnes, dont des enfants et des femmes, pour l’émigration clandestine à partir de l’une des plages de la wilaya de Mostaganem moyennant une somme de 300.000 dinar s pour chaque personne.

Elles ont été transportées vers la plage d’Ouréah pour embarquer à bord d’une embarcation en compagnie d’un guide et son complice.

Cependant, les candidats à l’émigration clandestine ne sont pas arrivés à l’autre rive et sont toujours portés disparus. L’examen du téléphone mobile utilisé par le suspect principal a permis de découvrir des messages SMS et vocaux liés à l’organisation de la traversée clandestine, ainsi que des photos de l’embarcation utilisée à cet effet, a-t-on ajouté dans le communiqué de la sûreté de wilaya. Accusés de trafic de migrants, mettant leur vie et leur sécurité en danger, notamment les enfants, dans le cadre d’une bande criminelle organisée transfrontalière moyennant une somme d'argent, une procédure judiciaire a été engagée contre les suspects (33 et 37 ans) qui ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem qui a ordonné leur placement en détention provisoire, a-t-on indiqué.