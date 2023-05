Les sessions de formation aux différents rites du pèlerinage se poursuivent au profit des candidats au hadj de cette saison.

Dans ce cadre, la direction des Affaires religieuses et des Wakfs de la wilaya d'Alger a organisé, samedi, en coordination avec la Maison du Coran "Cheikh Ahmed-Sahnoun", une session de formation au profit des candidats au hadj, issus de cinq communes de la circonscription administrative de Bir Mourad Rais (Alger).

Les participants à cette session qui ont suivi un cours sur la préparation psychologique au hadj, ont salué cette initiative qui leur a permis d'apprendre d'avantage sur les différents rites du pèlerinage. L'imam de la mosquée du quartier la Concorde à Bir Mourad Rais, Cheikh Mourad Khichane a expliqué que la direction des Affaires religieuses et des Wakfs organisait des sessions de formation et de sensibilisation à chaque saison de hadj, l'objectif étant, a-t-il dit, de permettre aux hadji algérien de "posséder les connaissances nécessaires pour accomplir les rites au milieu d'une foule de hadjis venus des quatre coins du monde".

De son côté, le formateur cheikh Ammar Maida a salué cette initiative qui se veut "une expérience réussie dans la préparation à l'accomplissement des rites du hadj depuis plusieurs années", relevant l'importance "des aspects spirituels, organisationnels, sanitaires et sociaux pour les hadjis, à partir de l'Algérie jusqu'aux Lieux Saints". Insistant sur le "respect des consignes des guides et des imams qui accompagnent les hadjis", il a relevé l'importance de s'interdire de tout acte "susceptible de ternir l'image du hadji et de l'Algérie".

Pour sa part, la chargée de communication à l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), Zahra Khirat a mis en exergue l'importance de ces sessions de formation lancées après l'Aid El-Fitr.

Elle a rappelé, en outre, l'élaboration d'un guide d'orientation du hadji et l'organisation d'émissions radiophoniques en coordination avec les radios locales pour faciliter l'accomplissement des rites.