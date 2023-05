Le commandant général des scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui a appelé, samedi à Alger, à la protection des jeunes des campagnes qui les ciblent à travers la drogue, affirmant que cette catégorie "est la soupape de sécurité pour le développement et la stabilité du pays".

S'exprimant lors des travaux du congrès de la wilaya d'Alger, en prévision du 13e congrès national des SMA, M. Hamzaoui a déclaré que "la stabilité et le développement du pays ne sauraient être concrétisés sans la protection des jeunes des ennemis du pays qui visent cette catégorie sociale par ce poison".

Les SMA, "conscients de ces risques, s'emploient à inculquer les valeurs du patriotisme auprès des jeunes à la faveur des programmes éducatifs et des campagnes de sensibilisation", a tenu à souligner M. Hamzaoui. Pour M. Hamzaoui, le 13e congrès des SMA sera "une occasion pour renouveler le serment au service du pays et de la nation", d'autant plus que les Scouts musulmans "ont contribué à ancrer les valeurs nationales loin de toutes les tractations partisanes".

Par ailleurs, concernant la résolution du Parlement européen sur l'Algérie, le commandant général des SMA a indiqué que cette résolution porte "des intentions malveillantes pour ternir l'image de l'Algérie qui, toutefois, demeure toujours indomptable face à ses ennemis peu importe les provocations et le degré de ces conspirations", rappelant la déclaration du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à ce sujet qui a affirmé que "l'unité des Algériens est la soupape de sécurité et la meilleure réponse à ces attaques".