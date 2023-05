Dans les réserves du Musée national du Bardo à Alger, la collection ethnographique africaine, riche d'un millier de pièces authentiques, renseigne le visiteur et le chercheur sur la richesse du patrimoine culturel du continent et sa place dans la grande histoire de l'humanité.

Selon son directeur, Zoheir Harichene, le musée compte un importante collection datée de la moitié du 19e et du début du 20e siècle, et constituée de 115 sculptures, 58 masques, 141 objets de vannerie, 412 armes diverses, 41 instruments de musique, 22 objets et attributs royaux, en plus de 57 bijoux.

Pour sa part, Belaid Bitar, responsable des instruments de musique traditionnels et des armes de cette collection, a expliqué que de certains objets proviennent du fonds personnel de l'explorateur d'origine italienne, et officier de la marine coloniale française, Pierre Savorgnan de Brazza (1852-1905). En plus de ces objets collectés pour des études coloniales, la collection du Bardo compte également de nombreuses acquisitions et dons, le dernier en date étant un grand tambour traditionnel offert par l'Ambassade d'Afrique d u Sud à Alger.

La collection ethnographique africaine, bénéficie, comme toute la collection du musée, d'un programme de préservation et d'entretien préventif périodique dans les laboratoires du Bardo.

Chercheur en ethnographie et en anthropologie, Belaid Bitar affirme avoir entamé des recherches scientifiques sur les instruments de musique de la collection pour une plus grande compréhension de ce patrimoine.

Il dit également avoir achevé une publication sur la portée anthropologique, sociologique et ethnographique de ces objets, en plus d'avoir élaboré en 2018 une grande exposition pour faire connaître ces instruments de musique, le procédé de fabrication de chacun, et sa portée "sociale et religieuse profondément ancrée dans les sociétés et leurs pratiques". Les différents instruments de cette collection ont un important rôle social dans les rituels en lien avec la chasse, la pêche, le travail de la terre en plus de toutes les célébrations et événements.

Les réserves du musée du Bardo renferment outre ce trésor, une riche collection de bien culturels préhistoriques et de bijoux traditionnels en plus de la collection dédiée à la reine touareg Tin Hinane, dont le tombeau d'Abalessa, près de Tamanrasset, fait l'objet de fouilles archéologiques approfondies.