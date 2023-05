Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’Etranger, M. Ahmed Attaf, a reçu, samedi, un appel téléphonique, de son homologue cubain, M. Bruno Eduardi Rodriguez Parrila, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, les deux ministres ont procédé à l’évaluation de l’état de mise en œuvre des décisions et orientations ayant sanctionné les consultations entre le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune et son frère le Président cubain, M. Miguel Diaz-Canel, à l’occasion de la visite de travail et d'amitié effectuée par ce dernier en Algérie en novembre dernier, note la même source.

Les deux ministres ont également échangé les vues sur la préparation des prochaines échéances bilatérales, ainsi que sur le prochain Sommet du "Groupe des 77 + la Chine" devant se tenir à La Havane les 15 et 16 septembre prochain, précise le communiqué.