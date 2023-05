L'amélioration de la qualité des dattes algériennes constitue un pari qu’il importe impérativement de gagner pour promouvoir la phœniciculture dans la wilaya d’El-Oued et, partant, consolider leur place sur le marché mondial, selon des acteurs locaux de la filière.

Des efforts sont ainsi déployés pour réunir les facteurs susceptibles de développer la phœniciculture, à la faveur des programmes relatifs au suivi technique et scientifique des dattes à l'effet de protéger la richesse phœnicicole et conforter la place du produit algérien sur le marché mondial.

Le président de la Chambre d’agriculture (CA) de la wilaya d'El-Oued, Djelloul Othmani, a indiqué à l'APS que ses services accordent tout l’intérêt à la filière des dattes, eu égard à sa forte contribution au développement de l’économie nationale, ajoutant: "ceci nous impose, en tant que professionnels agricoles, de gagner le pari d’améliorer la qualité des dattes et de confirmer le label +made in Algeria+".

Selon M. Othmani, la Chambre agricole œuvre, à ce titre, à établir des programmes de vulgarisation continue en direc tion des phoeniciculteurs sur les mécanismes d’orientation et de sensibilisation pour une gestion optimale et moderne des palmeraies par souci de préserver le patrimoine phœnicicole et, par conséquent, améliorer la qualité des dattes.

Ces programmes prévoient notamment l’organisation de rencontres et de journées d’étude pour mettre en exergue les méthodes scientifiques de mise en terre des palmiers-dattiers, définir les pathologies affectant le palmier et le suivi technique de la croissance de la datte, a expliqué le président de la Chambre agricole d'El-Oued, ajoutant que l'objectif principal est d'atteindre une production qualitative répondant aux normes requises pour se positionner à l'international.

Développer les opportunités d’exportations ... l'autre pari à gagner

En sus de l'amélioration de la qualité, des efforts sont consentis pour mettre le produit sur d'autres marchés, outres ceux traditionnels.

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie "CCI-Souf", Nabil Guenoua, tient, à ce titre à souligner qu'outre l'Europe et l'Afrique, la datte de la région d'El-Oued se vend en Asie, voire même en Amérique. Il a rappelé qu'une quantité de 1.133 tonnes de dattes de la variété "Deglet-Nour" a été exportée durant les quatre premiers mois de l’année cours, soit une h ausse de plus de 120% par rapport à toute l’année 2022 où 1.325 tonnes ont été exportées.

Ce résultat est le fruit de la stratégie visant à conquérir davantage de marchés (Europe, Afrique, Asie), a expliqué M. Guenoua, signalant que les opportunités d’exportation des dattes sont ouvertes à toute entreprise établie dans la région d’El-Oued et versée dans le traitement, l’emballage et le conditionnement des dattes.

La CCI s’emploie, en priorité, à aplanir toutes les contraintes entravant l'opération d'exportation de la datte. Et c'est ainsi qu'une cellule a été mise en place pour prendre en charge les préoccupations des opérateurs économiques désirant investir le créneau de l'exportation, selon son directeur. Parmi les entreprises qui se sont lancées dans l'export, figure "Souf-Golden-fruit", une société qui active dans la transformation et le conditionnement des dattes. Selon son directeur général, "bien qu’elle soit nouvellement créée, la SARL Souf-Golden-fruit s'emploie à conquérir les marchés africains, asiatiques, européens, voire américains, en raison de la qualité des dattes algériennes, signalant que les efforts se poursuivent pour atteindre la capacité productrice de l’entreprise estimée à 3.000 tonnes/an.

Abondant dans le même sens, l’économiste et déclarant en Douanes à El-Oued, Fouad Makhzoumi, a affirmé que la datte algérienne est très demandée en Afrique eu égard à sa qualité avérée, soulignant que la médiatisation et la mise en valeur du produit national destiné à l’exportation sont de mises pour gagner d'autres marchés.

La filière de transformation des dérivés de dattes en plein essor

En outre, la filière de transformation des dérivés de dattes s'est davantage développée ces dernières années notamment avec la création de sept (7) entités économiques versées dans le traitement, la transformation et l'emballage et conditionnement des diverses variétés de dattes, à leur tête "Deglet-Nour". L'activité de ces entreprises consiste à traiter des dattes appelées "Rafi" qui sont lavées, triées et évaporées avant d’être emballées et conditionnées en volume d’un (1) kg pour une date limite de consommation de moins de 14 mois. Dans ce cadre, l’opérateur Ali Mennai, propriétaire d’une start-up spécialisée dans la transformation des dérivées des palmiers, évoque des perspectives prometteuses pour l'industrie de transformation des dérivés de dattes, susceptible, selon lui, de contribuer au développement de l'économie nationale et d'autres opportunités d'exportation. Cet opérateur a plaidé néanmoins pour la mise au point d’un programme de sensi bilisation sur l’importance d’investir davantage dans la transformation des dérivées des dattes et des palmiers. Pour rappel, une production de plus de 1,2 million de qx de dattes a été réalisée la saison dernière, issus de 1,5 million de palmiers occupant une superficie de 15.300 hectares concentrés dans les communes de Reguiba, Hassi-Khelifa, Debila, Robbah, Oued El-Alenda et Meyh-Ouensa. Sur 1,2 million qx de dattes produites durant la saison dernière, la variété "Deglet-Nour" représente plus de 60%, soit 728.000 quintaux (qx). La variété Deglet Nour dont la réputation n’est pas à démontrer car célèbre à l’international, est forte par son goût spécial, sa forme, sa couleur, son volume et sa valeur nutritionnelle. Quant aux variétés El Ghars et Degla Beida, elles sont exploitées ces dix dernières années dans l’Agro-alimentaire eu égard à leurs richesse et valeur nutritionnelles.