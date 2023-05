Pas moins de 92 exposants prennent part à la première édition du Salon international de la synergie industrielle "SISIO 2023", consacré à l’industrie et à la sous-traitance industrielle dans une logique B to B, ouvert, samedi au centre des conventions d’Oran.

La cérémonie inaugurale de ce salon a été présidée par les représentants du Ministre de l’Industrie et la production pharmaceutique et celui du Ministère de l’Economie de la connaissance, des startups et des PME, respectivement Boudjemia Karim et Zerrouki Sid-Ahmed, ainsi que le Président de la bourse de sous-traitance et de partenariat de l’Ouest, Rachid Bekhechi, organisateur de l’évènement.

Ce salon regroupe ainsi des entreprises, des industriels de différents secteurs, notamment les industries mécaniques, métalliques, métallurgiques, électriques, électrotechniques et plastiques, a expliqué M. Bekhechi dans une déclaration à l’APS, en marge de la cérémonie d’ouverture de cette manifestation, ajoutant que l’objectif est de rassembler et mettre en relation d’affaires les donneurs d’ordres et les sous-traitants nationaux et internationaux.

Le salon est organisé dans une logique d’interactivité, d’échanges et de créations d’opportunités, a indiqué le même responsable, soulignant que cette démarche permettra aux acteurs de la sphère industrielle de bénéficier, par ailleurs, d’une immersion dans un environnement dynamique, propice à une croissance qui seraient conformes aux stratégies économiques développées par les pouvoirs publics. L’organisation de cet évènement rejoint la démarche des hautes autorités visant à développer l’intégration nationale et la promotion du contenu local, a-t-il dit.

Un riche programme de conférences, en mode présentiel et par visioconférence, est prévu, ainsi que des ateliers en marge de l’exposition, avec différentes thématiques, comme "l’écosystème des startups", "veille stratégique et intégration de la chaine de valeur mondiale", et "normalisation et mise en conformité".