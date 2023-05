Le ministre irakien du Pétrole, Hayan Abdel Ghani, a annoncé vendredi que les réserves de pétrole de son pays avaient augmenté de dix milliards de barils et celles de gaz naturel de 8.000 milliards de pieds cubes.

Il a fait cette annonce lors d'une visite du champ pétrolier de Majnoun, près de Bassorah (sud), un site pétrolier majeur à environ 550km au sud de Baghdad, où il a inauguré un projet expérimental d'injection d'eau et posé la première pierre d'une deuxième station d'isolation de gaz, selon le ministère.

Cette augmentation des réserves de pétrole et de gaz est le résultat d'une étude sismique tridimensionnelle des sites d'Al-Hartha, d'Az-Zoubeïr et de Mechref près de Bassorah, selon le communiqué. Les nouveaux chiffres porteraient les réserves prouvées de pétrole brut de l'Irak à environ 155 milliards de barils et ses réserves prouvées de gaz naturel à environ 140.000 milliards de pieds cubes.

Ces nouveaux chiffres n'ont pas encore été officiellement adoptés comme estimations par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, dont l'Irak est membre. L'économie irakienne dépend for tement des exportations de pétrole brut, qui représentent plus de 90% des revenus du pays.