L'édition 2023 du Championnat national individuel espoirs de judo se déroulera les 19 et 20 mai à la salle omnisports Harcha Hacène (Alger), a appris l'APS dimanche auprès de la fédération algérienne de judo, organisatrice de l'évènement.

Les catégories de poids concernées par cette compétition sont celles des -48 kg, -52 kg, 57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg et + 78 kg chez les dames, ainsi que celles des -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg et +100 kg chez les messieurs.

La participation est ouverte aux athlètes nés en 2001, 2002 et 2003, suivant les quotas attribués par la Fédération algérienne de judo (FAJ), alors que la compétition se déroulera suivant un système éliminatoire, avec des combats de quatre minutes, et des repêchages à partir des quarts de finale.

La compétition débutera vendredi matin à partir de 9h00 avec les éliminatoires des catégories de -48 kilos, -52 kilos, et -57 kilos chez les dames, ainsi que celles des -60 kilos, -66 kilos, -100 kilos et plus de 100 kilos chez les messieurs.

Les athlètes marqueront une pause vers 12h30, avant de reprendre à 14h00, pour disputer les finales de leurs catégories de poids respectives et qui se poursuivront jusqu'aux environs de 16h00. La deuxième journée de compétition, qui débutera vers 9h00 avec la phase éliminatoire des catégories -63 kg, -70 kg, -78 kg et +78 kg chez les dames, ainsi que celle des -73 kg, -81 kg et -90 kg chez les messieurs se déroulera selon le même déroulé que la première journée, expliquent les organisateurs.

La cérémonie protocolaire pour la remise des médailles aux lauréats de cette deuxième journée de compétition est prévue à partir de 16h00, ont encore détaillé les organisateurs.