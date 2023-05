Une formation pour l’accès à des postes de travail dans le secteur de la jeunesse et des sports a été lancée dimanche à l'Institut National de Formation Supérieure des Cadres de la Jeunesse et des Sports (INFS/CJS) de Constantine au profit d’athlètes d’élite et de haut niveau de l’Est du pays.

La formation, engagée conformément à l’arrêté ministériel du 17 octobre 2021 fixant les modalités d’organisation, la durée et le contenu des programmes de la formation pour l’accès des athlètes d’élite et de haut niveau dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de la jeunesse et des sports a ciblé 111 sportifs d’élite et de haut niveau issus des wilayas de l’Est du pays, a déclaré Bey Ragad Abderahmene, directeur de l’INFS/CJS.

Selon le même responsable, la formation concerne des athlètes d’élite et de haut niveau dans les catégories ''éducateur principal des activités physiques et sportives'' et ''éducateur des activités sportives et physiques'' qui auront à suivre des cours théoriques et pratiques leur permettant de perfectionner leurs connaissances pour un meilleur rendement professionnel.

Pour les athlètes concernés par la formation d’éducateur principal des activités physiques et sportives, les concernés par le programme subiront une formation d’une année (9 mois théoriques et 3 autres pratiques), alors que les éducateurs des activités sportives et physiques, suivront une formation de 6 mois (4 mois et demi théoriques et 1 mois et demi pratique), selon les précision fournies par le même responsable qui a mis l’accent sur l’importance de cette formation dans le développement des compétences sportives au service du sport national.

La formation, lancée au profit d’athlètes d'élite et de haut niveau versés dans 25 disciplines sportives, sera encadrée par 38 enseignants de l’INFS/CJS en plus de 4 enseignants de l’Université Abdelhamid-Mehri Constantine 2, a fait savoir le même responsable.

De son côté, le représentant du ministère de la Jeunesse et Sports, Lazhar Khanous, présent à la cérémonie du lancement de cette formation qui a mis l’accent sur l’importance de l’opération dans l’amélioration de la vie socioprofessionnelles des athlètes d’élite et de haut niveau, a affirmé que le ministère a mobilisé tous les moyens humains et logistiques nécessaires pour cet évènement.