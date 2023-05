9 Français sur 10 croient aux liens entre l'alimentation et le cancer. Mardi 13 octobre, l'émission Enquête de santé animée par Marina Carrère d'Encausse sur France 5 pose la question : Faut-il croire aux régimes anti-cancer ?

"Les recherches menées ces dernières années ont permis d'identifier des facteurs alimentaires susceptibles d'intervenir dans le développement de certains cancers, explique l'Institut national du cancer (Inca). S'il n'existe pas d'aliments "anticancer", certains peuvent diminuer le risque de survenue de la maladie, ou au contraire l'augmenter." A noter que la consommation d'un aliment en particulier ne peut en aucun cas empêcher le développement d'un cancer, et encore moins le guérir.

Ainsi, une alimentation équilibrée, privilégiant les aliments d'origine végétale riches en fibres (les fruits, les légumes, les légumes secs et les céréales complètes) peut réduire votre risque de développer un cancer.

En plus d'avoir une alimentation saine avec un apport équilibré en protéines, glucides et lipides et en vitamines et minéraux, stratégie indispensable de prévention des cancers, la consommation d'un certain nombre d'aliments peuvent contribuer à diminuer le risque de développer un cancer.

Quels sont les aliments qui diminuent le risque de développer un cancer ?

Ces aliments sont riches en composés anticancéreux, aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Les antioxydants ont pour rôle d'empêcher les radicaux libres de s'attaquer aux cellules et de les rendre cancéreuses. Les antioxydants les plus connus sont le bêta-carotène, les vitamines C et E, le zinc. Mais il en existe plein d'autres, par exemple les composés phénoliques du thé vert, les flavonoïdes du raisin...

Les aliments aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires empêchent les radicaux libres d'agir et en plus limitent l'inflammation qui augmente les radicaux libres.

Quels sont ces aliments anti cancer aux vertus antioxydantes et anti-inflammatoires? Principalement des fruits et légumes, surtout ceux qui sont les plus colorés et donc qui contiennent le plus de pigments antioxydants : fruits rouges, crucifères (brocolis, chou, betterave, carotte, tomate, raisin, prune...). Les aliments anti-cancer, ce sont aussi des épices aux vertus antioxydantes et anti-inflammatoires et en particulier le curcuma, le gingembre, la cannelle, le poivre. Le thé vert très riche en antioxydants a aussi des effets préventifs du cancer.

Quel aliments augmentent le risque de cancer ?

A l'inverse, une alimentation déséquilibrée serait à l'origine de 19 000 nouveaux cas de cancers par an, selon l'Inca. Dans le cas du cancer colorectal, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé la consommation de viandes transformées (dont la charcuterie) comme cancérogène pour l'homme (Groupe 1) et la consommation de viandes rouges comme probablement cancérogène (Groupe 2a).

Aussi, il est recommandé de limiter la consommation de viandes rouges à moins de 500 g par semaine (1 steak pèse entre 100 et 150 g), de privilégier la volaille et d'alterner avec poissons, œufs et légumes secs, et de limiter la consommation de charcuteries à moins de 150 g par semaine.

Faut-il croire aux régimes anti-cancer ?

9 Français sur 10 croient aux liens entre l'alimentation et le cancer. Lorsque la maladie frappe, certains patients se tournent vers le régime cétogène et suppriment tous les glucides pour ne garder que le gras. D’autres se laissent tenter par des pratiques plus extrêmes et cessent de s’alimenter pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais le jeûne peut-il vraiment participer au traitement du cancer et augmenter l’efficacité des chimiothérapies ?

Il y a aussi des aliments à bannir de nos assiettes. Consommés en trop grande quantité, ces produits pourraient favoriser l’apparition de tumeurs.

Comment ces aliments finissent-ils par nous empoisonner ?

1/9 - L'ail

Les propriétés anticancéreuses de l'ail semblent essentiellement liées à un de ses composés, l'alliine qui se transforme en allicine, un composé soufré volatil et aromatique, lorsqu'une gousse est écrasée. L'allicine semble capable d'éliminer dans l'organisme les substances potentiellement cancérigènes mais aussi de freiner la croissance des cellules cancéreuses et de les pousser au suicide (apoptose). L'ail aurait tout particulièrement un effet préventif des cancers colorectaux et gastriques.

2/9 - Les carottes

La carotte a un effet protecteur des cancers du poumon, de la peau et du sein grâce à la présence de bêta-carotène, un puissant antioxydant.

3/9 - Les brocolis

Le brocolis, comme l'ensemble des légumes crucifères (choux de Bruxelles, chou, navet, radis...) possèdent deux nutriments (indol-3-carbinol et sulforafane) particulièrement abondants dans les brocolis et choux de Bruxelles qui contribuent à évacuer les substances cancérigènes avant qu'elles ne fassent des dégâts dans l'organisme. La consommation de crucifères aurait un effet protecteur contre tous les cancers.

4/9 - Le curcuma

La substance active du curcuma, la curcumine, possède des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires puissantes. La curcumine favorise l'auto-destruction des cellules cancéreuses et inhibe leur prolifération. Afin d'augmenter sa biodisponibilité (pour que l'organisme l'absorbe plus facilement) il est recommandé de le consommer avec une petite quantité de poivre et de graisse comme un peu d'huile d'olive.

5/9 - Les fruits rouges

Les fruits rouges (fraises, framboises, myrtilles, mûres, canneberges...) sont recommandés. Les fraises et les framboises contiennent en effet de l'acide ellagique, un polyphénol qui anéantit les enzymes impliquées dans le processus de vascularisation des tumeurs cancéreuses. Les baies violettes comme les myrtilles contiennent d'autres polyphénols qui bloqueraient la croissance des cellules tumorales.

6/9 - La grenade

Deux éléments de ce fruit ont des propriétés antioxydantes qui agissent en prévention du cancer : les graines riches en anthocyanosides et la peau du fruit qui contient de la punicalagine. La grenade et son jus pourraient interférer avec le développement de certains cancers, en particulier le cancer de la prostate, le cancer du sein et le cancer du côlon.

7/9 - Le thé vert

Le thé vert serait capable de réduire le risque d'apparition de certains cancers (sein, côlon, peau, vessie, prostate...) grâce à sa richesse antioxydants : en polyphénols, mais aussi en catéchines et plus particulièrement en d'épigallocathéchine galatte (EGGG), qui réduit la croissance des nouveaux vaisseaux nécessaires au développement des tumeurs et des métastases. Attention, il est préférable de laisser refroidir son thé avant de le consommer : la consommation régulière de boissons très chaudes (à plus de 65 degrés) augmente le risque de développer un cancer de l'œsophage.

8/9 - Le fenouil

Les feuilles, les bulbes et les graines de fenouil contiennent des antioxydants notamment des flavonoïdes en quantité non négligeable. Le fenouil contient en outre des composés bio actifs qui permettraient d'empêcher la multiplication des cellules cancéreuses.

9/9 - Les tomates

Les tomates sont connues pour avoir des vertus dans la prévention du cancer. Cet effet s'explique par la présence de lycopène, un pigment de la famille des caroténoïdes extrêmement antioxydant. Le lycopène réduirait surtout les risques de cancer de la prostate.