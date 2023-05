Le Général d'Armée, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), Saïd Chanegriha, en visite à la 3e Région militaire (RM) à Béchar, a inauguré, jeudi, de nouvelles infrastructures militaires au profit de cette région, indique dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale (MDN).

"Au quatrième et dernier jour de sa visite en 3e RM à Béchar, le Général d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’ANP a inauguré de nouvelles infrastructures militaires au profit de la Région, inscrites dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail et de vie des personnels, avant d’inspecter quelques unités déployées dans cette région", précise la même source.

"Après la cérémonie d’accueil, au niveau du Secteur opérationnel Centre Bordj Akid Lotfi, le Général d’Armée a suivi, en compagnie du Général-major Mustapha Smaili, Commandant de la 3e RM, un exposé exhaustif présenté par le Commandant du Secteur Opérationnel, portant sur la préparation au combat des unités et des personnels, avant de procéder à l’inauguration du nouveau siège de Commandement dudit S ecteur Opérationnel, qui est doté d’infrastructures modernes, à même d’assurer les meilleures conditions de travail aux personnels", ajoute le communiqué. "La visite s’est poursuivie par l’inspection de quelques unités du Secteur opérationnel Centre, où le Général d’Armée s’est enquis des conditions de travail et de vie de ses personnels.

A cette occasion, il a donné des orientations aux responsables quant à l’impératif d’accorder une importance particulière à la ressource humaine et de veiller à l’amélioration des conditions de travail au sein des unités, à travers la communication directe et la prise en charge des préoccupations des personnels", souligne le communiqué. "Dans le cadre de cette visite en 3e RM, le Général d’Armée a inauguré des infrastructures sociales, à savoir, deux crèches à Béchar et Tindouf. Ces infrastructures militaires de proximité constituent de nouveaux acquis pour les personnels et leurs familles, s’inscrivant dans le cadre des efforts visant à réunir des conditions de travail adéquates dans cette Région du Sud", conclut le communiqué du MDN.