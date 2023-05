Une importante délégation de l'Institut national des études politiques et stratégiques (INEPS) du Nigeria effectuera à partir de demain dimanche 14 mai et jusqu'au 21 mai, une visite en Algérie, avec au menu la visite d'infrastructures et projets dans plusieurs wilayas du pays et des conférences sur des thèmes liés à l'industrie, l'énergie et l'environnement, a-t-on appris de l'Institut National d'Etudes de Stratégie Globales (INESG).

La délégation nigériane se rendra, dans ce cadre, dans plus de 40 sites répartis sur 11 wilayas (Alger, Oran, Laghouat, Timimoun, Ouargla, Constantine, Skikda, Annaba, Sétif, Ghardaïa et Bejaia), afin de visiter différentes infrastructures et projets industriels et énergétiques, des sites relevant du domaine de l'agriculture et de l'industrie pharmaceutique, mais aussi des instituts de formation et autres centres de recherche.

Cette visite, qui constitue une opportunité idoine d'échange de vues et d'expériences entre la délégation nigériane et les responsables et experts algériens, entre dans le cadre du renforcement de la co opération entre les deux pays, marquée par d'importants projets initiés conjointement. Il s'agit notamment du gazoduc Alger-Lagos, de la route transsaharienne et de la dorsale transsaharienne à fibre optique, des projets structurants d'intérêt stratégique sur le plan régional et continental sur lesquels les deux pays travaillent en collaboration.

La coopération économique entre les deux pays africains, membres de la Zone de libre échange continentale africaine (ZLECAF) est également marquée par des échanges commerciaux en nette hausse, passant de moins de 2 million de dollars en 2021 à plus de 100 millions de dollars en 2022, avec une balance commerciale bilatérale largement excédentaire pour l'Algérie, portant sur divers produits échangés, dont le pétrole raffiné, les dérivés du pétrole, les engrais, les produits chimiques et métalliques et les produits agroalimentaires.

Des échanges appelés à progresser davantage après la création, en novembre 2022, du conseil d'affaires algéro-nigérian, renforçant les perspectives de l'Algérie d'élargir ses exportations vers le Nigeria, notamment pour ce qui est des produits agricoles, industriels, pharmaceutiques et textiles.