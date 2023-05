L’instauration d’un système de la communication institutionnelle solide pour faire face à la rumeur a été mise en avant par les participants à la 6ème session de formation sur la communication institutionnelle, ouverte, jeudi à Ghardaïa.

Les intervenants, des universitaires, experts en information et des professionnels de la presse, ont souligné l’importance d’instaurer un système de la communication institutionnelle solide pour contrer la rumeur et éviter ses retombées négatives sur la société, notamment à l’ère du foisonnement des technologies modernes.

Dans ce contexte, l’intervenant, Babaoua Omar Abderrahmane, de l’université de Ghardaïa, a, dans sa communication intitulée "Médias institutionnels... notions et significations", a souligné que "les normes de la pertinence communicationnelle réside dans la présentation d’une image de marque auprès des destinataires", et qu’il faut ne conséquence, a-t-il ajouté, dynamiser les représentants des institutions,et des cellules de communication au niveau des organismes administratifs et entreprises publiques de manière à four nir des informations crédibles, fiables susceptible de conquérir la confiance du citoyen.

Le conférencier a, à ce titre, passé en revue les réformes du cadre juridique, le droit du citoyen à l’information, le droit du journaliste à l’accès aux sources d’information, des droits, a-t-il dit, "consacrés par la législation et la loi organique de l’information". "La mise en œuvre effective des textes juridiques est le moyen idéal permettant au journaliste et au chercheur d’obtenir des données et fournir ainsi une information fiable au public, ce qui contribue à la consécration de la crédibilité de l’institution", a soutenu le même conférencier.

Dans son exposé sur les techniques de communication, M, Fewzi Cherayti, de la même institution universitaire, a, de son côté, mis l’accent sur "la compétence et le professionnalisme des chargés de l’information, représentants des médias, chargés des cellules de communication des organismes et administratifs et entreprises publiques, pour accéder aux sources d’information en vue de fournir une information fiable et persuasive".

"La compétence des chargés de communication est un facteur clé pour faire passer le message, état de fait ne peut être atteint que par le respect de la trilogie "crédibilité, objectivité et neutralité", a-t-il estimé.

Ouverte à l’un iversité de Ghardaïa par le ministre de la communication, Mohamed Bouslimani, en présence des autorités locales, cette session (11-12 mai) prévoit l’animation, par des universitaires, d’une série de thèmes afférents notamment à "la communication institutionnelle concepts et significations", "Eléments de base de la communication institutionnelle", "Le rôle de la presse locale dans la promotion des politiques publiques", en sus de l’animation des ateliers, ont indiqué les organisateurs.

Inscrite au titre de la dynamisation du plan opérationnel du ministère de la Communication et en concrétisation de la stratégie de communication du gouvernement et le développement de la presse de proximité, cette session, organisée par le ministère de tutelle avec le concours des ministères de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire (MICLAT) et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS), regroupe des journalistes des médias publics, des responsables des cellules de communication des wilayas de Ghardaïa, El Oued, Biskra, Laghouat, Ouargla, Touggourt, El-Méniaâ, Djelfa, El-Meghaïer et Ouled-Djellal.