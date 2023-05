Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a convenu, lors de ces entretiens jeudi à Kampala avec la ministre ougandaise de l'Energie et des Minerais, Ruth Nankabirwa, de la mise en place d'une feuille de route pour la concrétisation de plusieurs projets bilatéraux dans les domaines des hydrocarbures et de l'électricité.

Les entretiens entre les deux ministres ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine énergétique, les opportunités d'investissement, l'échange d'expériences et la formation, notamment les domaines de la prospection, de l'exploration, de la production et du transport des hydrocarbures, outre le raffinage, les pétrochimies à travers l'examen des possibilités de déploiement de Sonatrach en Ouganda.

La rencontre a permis également d'examiner les opportunités de partenariat et d'investissement dans le domaine du transport et de la distribution de l'électricité, outre le renforcement et la maintenance du réseau électrique, la formation et le transfert des connais sances et de l'expérience algérienne dans ce domaine. Les opportunités d'investissement dans les énergies renouvelables et la distribution des produits pétroliers en Ouganda ont également été évoqués. Lors de cette rencontre, les deux ministres ont convenu en outre de la mise en place d'un plan d'action pour la concrétisation de plusieurs projets dans ces domaines, et de préparer, à cet effet, une visite d'experts de Sonatrach et de Sonelgaz en Ouganda en juin prochain.

Ces démarches s'inscrivent dans le cadre de la volonté de l'Algérie d'intensifier les échanges avec les pays africains, notamment au titre de la stratégie de développement des groupes Sonatrach et Sonelgaz visant leur ouverture sur le marché africain. Les entretiens entre M. Arkab et son homologue ougandaise se sont déroulés en présence des P-dg des groupes Sonatrach et Sonelgaz et la présidente de la compagnie ougandaise des hydrocarbures et de cadres du ministère ougandais de l'Energie.

Ces entretiens interviennent dans le cadre de la visite de travail qu'effectue M. Arkab à Kampala, en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la tête d'une importante délégation du secteur.

Dans le cadre de cette visite, le ministre de l'Energie et des Mines a été reçu au Palais présidentiel à Kampala par le président ougandais, Yoweri Museveni avec lequel il a évoqué les moyens de renforcer la coopération entre l'Algérie et l'Ouganda dans les domaines de l'énergie et des mines.

Lors de la rencontre, M. Arkab a transmis les salutations fraternelles et les sincères condoléances du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune suite aux inondations qui ont touché l'Ouganda récemment.

Le ministre a passé en revue, lors de sa rencontre avec le Président Museveni, les grandes lignes de ce qui a été convenu avec son homologue ougandaise sur les moyens de coopération bilatérale dans les domaines de l'énergie et des mines, notamment la participation des experts des groupes Sonatrach et Sonelgaz aux projets de développement décidés par les deux parties.