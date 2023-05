Le renforcement de la coopération entre l'Algérie et l'Ouganda dans les domaines de l'énergie et des mines a été au centre de l'audience accordée jeudi à Kampala par le président ougandais Yoweri Museveni au ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

S'exprimant à la presse au sortir de cette audience qui s'est déroulée au palais présidentiel ougandais en présence des présidents directeur généraux des groupes Sonatrach et Sonelgaz, du côté algérien, et la ministre ougandaise de l'Energie et des Minerais, Ruth Nankabirwa, M. Arkab a indiqué que les discussions ont porté sur la coopération entre l'Algérie et l'Ouganda dans les domaines de l'énergie et des mines et les perspectives de leur renforcement.

Cette rencontre a permis de passer en revue les principaux axes arrêtés avec son homologue sur les modalités et moyens de mise en œuvre du mémorandum d'entente signé à Alger lors de la visite d'Etat effectué par le président ougandais le 11 mars dernier, a précise le ministre. Les deux parties, poursuit M. Arkab, ont convenu de plusieurs axes de partenariat dans les différents domaines de l'énergie et des mines, ainsi que l'élaboration d'un plan de travail comprenant la visite d'experts algériens en Ouganda en juin prochain en vue de concrétiser les projets de coopération bilatérale convenus, ajoute M. Arkab.

Pour sa part, la ministre ougandaise de l'Energie et des Minerais a souligné, dans une déclaration à la presse, la volonté de son pays de coopérer avec les entreprises algériennes, notamment pour le développement du réseau de transport de l'électricité en Ouganda et la région, y compris au niveau des sites de production d'électricité.

Elle a mis en avant l'expérience des entreprises algériennes dans le domaine de l'énergie, notamment en ce qui concerne le renforcement du réseau de transport et de distribution de l'électricité.

L'audience accordée à M. Arkab par le président ougandais intervient dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue à Kampala sur instruction du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.