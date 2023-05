Dix (10) start-up labellisées ont bénéficié jeudi de décisions d’attribution d’espaces pour domicilier leurs projets au pôle d’innovation (techno-pole colline Constantine) ouvert récemment à l’université Salah Boubnider Constantine 3, a indiqué Mme. Salhi Widad, responsable du techno-pole.

Les attestations de domiciliation et les clés des bureaux ont été remises à leurs bénéficiaires au cours d’une journée ouverte à l’université Constantine 3 en présence de représentants du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et des responsables de l'accélérateur public des start-up "Algérie Venture" et du Fonds de financements des start-up. Selon Mme.

Salhi, les start-up bénéficiaires de ces espaces de domiciliation sont spécialisées dans le e-commerce (applications et site web pour plusieurs secteurs comme la santé, le tourisme et l’éducation), l’économie verte, l’énergie renouvelable, l’intelligence artificielle (IA), la robotique, l’électronique, et l’apiculture intelligente, entre autres.

Il s’agit là, a ajouté la même responsable, de la première pro motion de bénéficiaires en attendant, la sélection d’autres start-up conformément aux normes établies par les autorités centrales pour l’octroi d’espaces de domiciliation au techno-pole colline Constantine qui dispose de plus de 400 espaces dédiées aux start-up et aux projets innovants. L’initiative s’inscrit dans le cadre des mesures prises par l’Etat visant encouragement et accompagnement des start-up considérées comme un maillon fort pour le développement économique du pays, a indiqué la même responsable, estimant que cela intervient pour faciliter aux start-up leur premier pas dans le monde de l’investissement.

Le pôle d’innovation (techno-pole colline Constantine) inauguré le mois de février dernier à l’université Salah Boubnider Constantine-3 par les ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et celui de l’Economie de la connaissance des Start-up et des Micro-entreprises, dispose outres les espaces de domiciliation (plus de 400 espaces), des annexes du Fonds de financements des start-up et de l'accélérateur public des start-up "Algérie Venture".

La même responsable a mis l’accent dans ce cadre sur l’impact de la colline techno-pole Constantine dans le développement des compétences des start-up qui évolueront, a-t-elle ajouté dans un environnement motivant où se trouvent également plusieurs plateformes spécialisées, des centres de recherches, et un laboratoire ultramoderne de biotechnologie.

De son côté, le représentant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Pr Ahmed Mir a indiqué que cette activité intitulée "université de Constantine: université de l’innovation et des entrepreneurs", intervient dans le cadre de la visite effectuée dernièrement à Constantine par le ministre de tutelle et celui l’Economie de la connaissance des Start-up et des Micro-entreprises et durant laquelle le techno-pole colline Constantine avait été inauguré.

Mettant l’accent sur l’importance des start-up dans la création de la richesse, le même responsable a indiqué que l’Etat oeuvre à travers ce genre d’infrastructures existant également à Oran, Ghardaia et Tlemcen et qui seront ouverts ultérieurement dans plusieurs universités du pays, à accompagner les jeunes versés dans le domaine de l’innovation pour faire de l’université la locomotive du développement économique national.