La deuxième édition du Salon national du safran s’est ouverte jeudi à Oran avec la participation de producteurs de 12 wilayas pour faire la promotion de ce produit appelé "or rouge".

L’objectif de cette manifestation, placée sous le patronage du ministère de l’Agriculture et du Développement rural et de la wilaya d’Oran, est de faire connaître davantage la culture du safran et les capacités de production de cette filière en Algérie, a souligné la directrice des services agricoles (DSA), Karima Amrani à l’ouverture de ce salon.

Le Salon de trois jours permet aux exposants d'échanger les expériences et les connaissances techniques et professionnelles dans la perspective de développer la culture du safran, en plus d’œuvrer à la création de postes d'emploi à travers de micro-entreprises et des startups spécialisées dans le domaine de la production et de la commercialisation de ce produit, a ajouté Mme Amrani.