Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a annoncé jeudi qu'il intensifierait son soutien humanitaire aux enfants déplacés affectés par le conflit actuel au Soudan, 82.000 enfants ayant fui vers des pays voisins et 368.000 autres étant devenus des déplacés internes.

Le conflit brutal au Soudan a eu un impact dévastateur sur les enfants du pays, puisque des milliers d'entre eux ont connu des événements profondément traumatisants ou ont été obligés de partir chercher une sécurité relative, a déclaré la directrice exécutive de l'UNICEF, Catherine Russell, dans un communiqué de presse.

"La situation reste précaire, et un soutien et une assistance continus de la communauté internationale et des partenaires humanitaires sont d'une importance critique", a-t-elle dit.

Selon l'agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), plus de 164.000 personnes ont cherché refuge de l'autre côté des frontières depuis l'éclatement du conflit militaire au Soudan le 15 avril.

En outre, l'Organisation internationale pour les migrations estime qu'environ 736.000 personnes sont devenues des déplacés in ternes au Soudan depuis le début de ce conflit, près de 3,8 millions de personnes étant déjà des déplacés internes au Soudan avant le début des violences.

Au Soudan, l'UNICEF a fourni des kits sanitaires d'urgence, des fournitures et des médicaments essentiels aux hôpitaux et aux établissements sanitaires de base pour contribuer au traitement des blessés et à garantir un accès à des services vitaux et sanitaires essentiels.

L'UNICEF soutient également les enfants et familles déplacés, s'efforçant d'assurer une continuité des services essentiels, y compris la fourniture de denrées nutritionnelles pour aider à maintenir le fonctionnement de plus de 80 % des établissements dans les zones affectées.

L'UNICEF appelle la communauté internationale à soutenir d'urgence ses efforts en fournissant des fonds et des ressources supplémentaires pour faire face à la crise grandissante.

Avec un soutien durable, l'UNICEF affirme se fixer l'objectif de toucher et d'aider davantage d'enfants dans le besoin et d'assurer leur droit à la survie, au développement et à la protection.